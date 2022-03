Nach OP: Meppens Domaschke fehlt vier Monate

Dass Erik Domaschke operiert werden muss, hat der SV Meppen vor wenigen Tagen mitgeteilt. Nun steht auch fest, mit welcher Ausfallzeit der Stammtorhüter zu rechnen hat.

Wie der SVM mitteilte, wurde Domaschke am Mittwoch wie geplant operiert. Der 36-Jährige musste sich einem Eingriff am Sprunggelenk unterziehen, weil er sich einen Syndesmose-Riss zugezogen hat.

Der Keeper fällt voraussichtlich vier Monate aus. Damit ist für Domaschke nicht nur der Rest der laufenden Saison gelaufen, er dürfte auch Teile der Vorbereitung zur neuen Spielzeit verpassen, die in der 3. Liga am 22. Juli 2022 startet.

In dieser Saison kam Domaschke bis zur seiner Verletzung in jedem Drittliga-Spiel zum Einsatz (29 Partien, kicker-Note 3,14). Der Keeper spielt seit 2017 in Meppen, zuvor war er für Rot-Weiß Erfurt, RB Leipzig, Hessen Kassel, Wehen Wiesbaden und Bayer Leverkusen II aktiv.