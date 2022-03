DFB-Sperren für Meppen: Guder fehlt drei-, Egerer zweimal

Der SV Meppen muss in nächster Zeit auf zwei Spieler verzichten: René Guder und Florian Egeger wurden am Donnerstag vom DFB-Sportgericht gesperrt.

Der SV Meppen hat trotz einer leidenschaftlichen Vorstellung am vergangenen Montagabend mit 1:2 gegen den MSV Duisburg verloren. Leidenschaftlich deshalb, weil die Emsländer trotz doppelter Unterzahl bis zuletzt am Ausgleich gegen die Zebras schnupperten.

Doch letztendlich verlor der SVM die Partie - und René Guder sowie Florian Egerer, die beide von Schiedsrichter Patrick Kessel mit der Roten Karte vom Platz gestellt worden waren. Bereits in Hälfte eins muss Egerer runter, nachdem er in der 38. Minute Duisburgs Alaa Bakir per Trikotzupfer einer Torchance beraubte. Das DFB-Sportgericht sperrte Egerer am Donnerstag wegen "eines unsportlichen Verhaltens" für zwei Meisterschaftsspiele der 3. Liga.

Egerer kehrt am 9. April zurück, Guder steht ab 16. April wieder zur Verfügung

Im zweiten Durchgang erwischte es dann Guder. Der Meppener Mittelfeldmann grätschte in der 54. Minute im Mittelfeld Marvin Knoll rüde um, der Duisburger musste daraufhin ausgewechselt werden. Das DFB-Sportgericht zog Guder nun "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner" für drei Meisterschaftsspiele aus dem Verkehr.

Egerer wird damit SVM-Coach Rico Schmitt wieder am 9. April im Auswärtsspiel bei Türkgücü München zur Verfügung stehen. Guder kann erst eine Woche später am 16. April gegen den BVB II wieder eingreifen.