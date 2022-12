Beyaz darf sich zeigen, Klimowicz nach Mexiko

Wenn der VfB am 2. Januar ins Trainingslager startet, sind auch zwei neue Gesichter dabei, die U-19-Talente Samuele di Benedetto (17) und Leon Reichardt (18), sowie Leihrückkehrer Ömer Beyaz. Mateo Klimowicz bricht seine Leihe nach Bielefeld ebenfalls ab, wechselt allerdings wohl weiter nach Mexiko.

Am morgigen Donnerstag startet der VfB in seine zweite Vorbereitungsphase, bevor es vom 2. bis 13. Januar nach Marbella geht. Unter Spaniens Sonne sollen die Stuttgarter Qualitäten neu erblühen. Mit dabei werden zwei frische Gesichter sein: Samuele di Benedetto (17) und Leon Reichardt (18) dürfen sich seit der Amtsübernahme von Bruno Labbadia regelmäßig im Training unter die Profis mischen und haben einen guten Eindruck hinterlassen. Der offensive Mittelfeldmann mit italienischen Wurzeln und der Linksverteidiger dürfen sich in Spanien ebenso zeigen wie Ömer Beyaz.

Labbadia nimmt Beyaz unter die Lupe

Der 19-jährige Türke, der im Sommer 2021 von Fenerbahce zum VfB kam, konnte sich beim 1. FC Magdeburg nicht durchsetzen. Bei zehn Kaderplätzen kam Beyaz in der 2. Liga nur zu drei Einwechslungen. Stets in den Schlussphasen der Partien. Nichts, worauf man stolz sein müsste und das den Mittelfeldmann sportlich weiterbringen würde. Doch statt sofort neu verliehen oder abgegeben zu werden, darf sich Beyaz erst noch einmal unter Labbadia zeigen. Der neue Chefcoach will sich selbst ein Bild von dem jungen Mann machen, der mit den großen Erwartungen als Toptalent seines Jahrgangs in der Türkei angetreten ist und diesem Erwartungsdruck nicht standhalten konnte.

Klimowicz zieht es nach Mexiko

Vorzeitig bricht auch Mateo Klimowicz seine Zelte in Bielefeld ab. Der an die Arminen ausgeliehene Argentinier wurde in NRW ebenfalls nicht glücklich, kam zu lediglich neun Kaderplätzen und fünf Kurzeinsätzen beim Bundesligaabsteiger, wo er eigentlich eine Führungsrolle einnehmen sollte und wollte. Die Unzufriedenheit beider Seiten ist groß, und die Sehnsucht des jungen Argentiniers nach der Heimat nicht gerade kleiner. Wie jetzt aus Mexiko publik wurde, zieht es den 22-jährigen Offensivmann zu Atletico San Luis.

Der VfB ist bereit, Klimowicz abzugeben. Leihweise, wie auch komplett, wodurch man sich ein paar Euro auf der Habenseite verspricht. Diese würden gebraucht, um die Bemühungen um Josuha Guilavogui vom VfL Wolfsburg nicht nur verbal, sondern auch monetär zu unterfüttern. Noch stocken die Gespräche über einen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers, dessen Gehaltsklasse die der Stuttgarter Möglichkeiten bei Weitem übersteigt.