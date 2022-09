Betis bringt Villarreal erstes Gegentor und erste Niederlage bei

Real Betis brachte dem FC Villarreal in einem engen Spiel durch einen 1:0-Erfolg die erste Niederlage - und auch das erste Gegentor - der La-Liga-Saison 2022/23 bei.

In einer turbulenten ersten Hälfte hatten beiden Teams gute Phasen. So war zum Start Betis am Drücker, im weiteren Verlauf kam dann Villarreal besser ins Spiel, ließ aber mehrere gute Torgelegenheiten aus.

Die Entscheidung sollte daher erst nach der Pause fallen. Betis war nun zielstrebiger und ging in der 61. Minute in Führung: Nach einer wunderbaren Flanke von Luiz Henrique drückte Rodri den Ball am linken Pfosten durchaus anspruchsvoll per Dropkick über die Linie. Nach rund 420 Minuten kassierte Villarreal damit im fünften La-Liga-Spiel das erste Gegentor.

Zwar war das "Gelbe U-Boot" anschließend um den Ausgleich bemüht, kam gegen leidenschaftlich dagegen haltende Andalusier aber nicht mehr zu klaren Chancen. Betis überholte durch den Erfolg und rückte hinter Real und Barça auf Rang drei.

In La Liga spielt Betis am kommenden Sonntag (14 Uhr) erneut zu Hause gegen den FC Girona. Villarreal hat wenig später (16.15 Uhr) den FC Sevilla zu Gast.

Bereits zuvor empfängt - ebenfalls zu Hause - Betis in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr) Lodugorez Rasgrad. Zur gleichen Zeit tritt Villarreal in der Europa Conference League bei Hapoel Beer Sheva an.