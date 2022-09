Sieg gegen Cadiz von medizinischem Notfall überschattet: Lewandowski vor Bayern-Rückkehr weiter treffsicher

Der FC Barcelona hat sich vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern keine Blöße gegeben und Schlusslicht Cadiz besiegt. Die auf vielen Positionen veränderten Blaugrana enttäuschten in der ersten Halbzeit, Lewandowski traf dennoch - kurz vor dem Ende sorgte ein medizinischer Notfall auf der Tribüne für eine lange Unterbrechung.

Auch als Joker erfolgreich: Robert Lewandowski (li.). AFP via Getty Images

Die Partie als Generalprobe vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München am Dienstag (21 Uhr) zu bezeichnen, wäre mit Blick auf die Aufstellung falsch gewesen. Xavi stellte in ter Stegen und de Jong nur zwei Akteure, die unter der Woche gegen Pilsen mitgespielt hatten, erneut von Beginn an auf.

Das bedeutete: Dreierpacker Lewandowski, Ansu Fati, Dembelé - sie alle wurden gegen das Schlusslicht aus Andalusien geschont und fanden sich zunächst auf der Bank wieder.

Cadiz war in der jüngeren Vergangenheit eine Art Angstgegner für die Katalanen, die keines der vergangenen vier Ligaspiele gegen die Gastgeber gewinnen konnten - warum, das zeigte Cadiz auch in der ersten Hälfte wieder.

Barça enttäuscht - Raphinha an den Pfosten

Barça spielte offensiv insgesamt deutlich zu pomadig, Raphinha versprang die Kugel immer wieder, auch den anderen Offensivakteuren gelang nur wenig. Cadiz konnte sich schnell auf die Angriffe der Blaugrana einstellen, diese fanden kein Durchkommen, zeigten keinerlei Ideen und hatten zu wenig Tempo im Spiel. Deshalb stand nach 45 Minuten lediglich eine einzige Doppelchance so wirklich auf dem Zettel: Raphinha nahm sich mal einen Schuss heraus und traf den Pfosten, im Anschluss musste Ledesma gegen Ferran Torres parieren (11.).

Nach schwacher erster Hälfte begann Barça auch den zweiten Durchgang äußerst müde, de Jong nutzte dann aber einen Abpraller und brachte die Gäste in Führung (55.).

Lewandowski kommt und trifft - Spiel lange unterbrochen

Knapp eine Stunde war gespielt, dann war es so weit und Xavi brachte Pedri, Dembelé und Lewandowski (57.). Und das sollte sich sofort bezahlt machen, denn Lewandowski staubte kurz nach seiner Einwechslung eiskalt ab und machte damit alles klar (65.).

Bellerin hatte vom Anstoß weg sein Barça-Debüt gefeiert, in der Schlussphase bekam auch Marcos Alonso, Neuzugang vom FC Chelsea, zu seinen ersten Minuten. Kurz vor dem Ende kam dann Hektik auf den Zuschauerrängen auf, da es einen medizinischen Notfall gab. Cadiz-Torhüter Ledesma warf einen Defibrillator auf die Tribüne, Araujo und andere Spieler beteten. Nach langer Wartezeit verließen die Spieler den Rasen, erst nach knapp 45 Minuten kehrten sie zurück, um nach kurzer Aufwärmphase die letzten neun Minuten zu Ende zu bringen.

Cadiz versuchte noch einmal, dagegenzuhalten, lief allerdings in einen Konter, bei dem sich Lewandowski sich stark durchsetzte und Ansu Fati das 3:0 auf dem Silbertablett servierte (86.). Auch beim vierten Treffer war Lewandowski beteiligt, er bediente Dembelé, der die halbe Hintermannschaft stehen ließ und den Schlusspunkt setzte (90.+2).

Glanzlos holten sich die Blaugrana den Dreier, der erwartet worden war. Am Dienstag gegen den FC Bayern wird sich sowohl in Sachen Einstellung als auch in Sachen Personal voraussichtlich etwas ändern.