"Bestmöglich profitiert": Paderborn stellt Humphreys für U-20-WM frei

Paderborns Abwehrspieler Bashir Humphreys fährt mit der englischen Nationalmannschaft zur U-20-Weltmeisterschaft nach Argentinien.

Die Ostwestfalen können in den letzten drei Meisterschaftsspielen nicht auf ihren Innenverteidiger Bashir Humphreys zurückgreifen. Der 20-Jährige reist mit der englischen Nationalmannschaft zur U-20-Weltmeisterschaft nach Argentinien, wie der Klub am heutigen Donnerstag bekanntgab.

"Wir haben Bashir die Möglichkeit gegeben, seine Qualitäten in der deutschen 2. Bundesliga zu zeigen. Er hat diese Chance optimal genutzt und sich somit die Nominierung für die U-20-WM auch mit seinen sehr guten Leistungen in Paderborn absolut verdient", wird Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber auf der Vereinswebsite zitiert. "Sowohl der Spieler als auch unser Club haben von dem Leihgeschäft bestmöglich profitiert."

Profi-Debüt gegen Manchester City

Humphreys kam im Januar auf Leihbasis bis zum Saisonende vom FC Chelsea. Der Innenverteidiger kam vorwiegend in der U 21 der Londoner zum Einsatz, trainierte aber bereits mit der ersten Mannschaft. Anfang Januar gab der englische Junioren-Nationalspieler sein Profidebüt im englischen Pokal gegen Manchester City.

Der Engländer absolvierte für den SCP zwölf Punktspiele über die volle Distanz, gab einen Assist und kommt auf einen kicker-Notenschnitt von 3,46.

Das englische U-20-Team Team startet am 22. Mai mit der Partie gegen Tunesien ins Turnier. In den weiteren Spielen der Gruppenphase treffen die "Young Lions" am 25. Mai auf Uruguay und am 28. Mai auf den Irak. Alle drei Spiele finden im Estadio Unico Diego Armando Maradona im ostargentinischen La Plata statt. Dort wird am 11. Juni auch das Endspiel des Turniers angepfiffen.

Hünemeier zurück in der Startelf?

Paderborn empfängt am Sonntag den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann wird wohl Routinier Uwe Hünemeier Humphreys ersetzen und nochmal in die Startformation rücken. Der 37-Jährige hat zum Saisonende seinen Abschied vom Profisport angekündigt und wird in Paderborn eine noch nicht näher definierte Aufgabe im sportlichen Bereich übernehmen.