Beste: Verlängern oder verkaufen?

Dass Jan-Niklas Beste mit acht Toren und 13 Assists Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt hat, ist wenig verwunderlich. Der 25-Jährige war in seiner Premierensaison in der Bundesliga einer der Garanten für die hervorragende Spielzeit des Aufsteigers, sein Coach Frank Schmidt bezeichnet ihn als besten Linksfuß der Liga. Vertraglich ist der Topscorer noch bis 2025 gebunden, was wohl auf die Formel "verlängern oder verkaufen" hinausläuft.