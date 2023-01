Bestätigt: Niederlechners Zukunft liegt bei Hertha BSC

Florian Niederlechner wird den FC Augsburg nach Saisonende auf jeden Fall verlassen und zu Hertha BSC wechseln.

"Ich kann bestätigen, dass Florian mit Vertragsende im Juni seine Karriere bei Hertha BSC fortsetzen wird", kündigte Berater Ingo Haspel am Montag bei "Sky" den Wechsel von Florian Niederlechner an.

Seit 2019 stürmt der 32-Jährige für den FC Augsburg, wo sein Vertrag am Saisonende aber ausläuft. Bislang erzielte er 30 Tore in 107 Spielen für den FCA - bis zum Sommer könnten noch einige dazukommen, dann aber ist seine Zeit in der Fuggerstadt auf jeden Fall zu Ende. Oder kommt das Ende schon früher?

Wagt Hertha schon im Winter einen Vorstoß?

Fakt ist: Sein nächster Halt ist Berlin. Unklar ist jedoch, wann genau er seine Zelte in der Hauptstadt aufschlagen wird. Denn es darf durchaus spekuliert werden, ob der Transfer tatsächlich erst im Sommer realisiert wird oder ob Hertha schon früher den Versuch unternimmt, ihn zu nach Berlin zu lotsen.

Schon Anfang Dezember hieß es nämlich, dass die Berliner versuchen könnten, Niederlechner zu holen, sobald Kapazitäten im Budget frei werden würden. Dies ist inzwischen geschehen, denn mit den Wechseln von Davie Selke zum 1. FC Köln und Vladimir Darida zu Aris Saloniki wurde neuer finanzieller Spielraum geschaffen.

Viel Erfahrung für Berlin

Wann auch immer Niederlechner sich Hertha anschließen wird, Hertha kann sich auf einen Stürmer mit jeder Menge Erfahrung freuen. Niederlechner bringt es bislang auf 181 Bundesligaspiele und 44 Tore - vor Augsburg spielte er für Unterhaching, Heidenheim, Mainz und Freiburg.

Im Sommer hatte US-Klub Chicago Fire aus der Major League Soccer um den Stürmer gebuhlt, der FC Augsburg hatte sich jedoch geweigert, ihn abzugeben. So blieb der Angreifer und brachte es in der laufenden Saison auf 14 Einsätze in der Bundesliga, dabei erzielte er vier Tore und kommt auf einen kicker-Notenschnitt von 3,5. Im Pokal kommen noch zwei Einsätze hinzu.