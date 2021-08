Bestätigt: Knöchelbruch und OP bei Lainer

Ein langer Ausfall von Stefan Lainer, eine längere Pause für Marcus Thuram und noch ein Fragezeichen bei Alassane Plea - für Borussia Mönchengladbach kommt es nach dem 0:4 in Leverkusen auch personell knüppeldick.

Schon am Samstag nach dem Abpfiff sprach Adi Hütter von einem "fürchterlichen Abend", und an dieser Einschätzung wird sich auch am Sonntag nichts geändert haben, als ihn die ersten Untersuchungsergebnisse seiner verletzten Spieler erreichten. Bei Stefan Lainer kam es wie befürchtet: der Rechtsverteidiger zog sich in Leverkusen einen Knöchelbruch zu. Er muss operiert werden. Die Borussia machte keine Angabe über die Dauer der Ausfallzeit, aber es wird sich bei dieser Art von Verletzung um eine monatelange Pause handeln. Lainer war in der 41. Minute an der Strafraumgrenze gefoult worden. Den folgenden Strafstoß hatte Kapitän Lars Stindl verschossen.

Thuram "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung"

Bei Marcus Thuram und Alassane Plea seien die medizinischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, hieß es seitens der Borussia weiter. Wobei offenbar absehbar ist, dass es auch Thuram schwerer erwischt hat, denn der Stürmer stehe "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung". Thuram hatte sich laut Hütter am Samstagabend am Seitenband des Knies verletzt. Plea, der umgeknickt war, musste mit Problemen an Knie und Sprunggelenk vom Platz.

Eberl: "Wir wollen Marcus eh nicht abgeben"

Abzuwarten bleibt, welche Folgen speziell die Verletzungen von Thuram und Lainer auf die Transfersituation der Borussia haben. Für Thuram würde eine "eine Anfrage" vorliegen, sagte Sportdirektor Max Eberl in Leverkusen bei "Sky" - und diese kommt bekanntermaßen von Inter Mailand. Ob die Italiener ihre Transferpläne nach der Verletzung des Franzosen ändern, muss abgewartet werden, das hängt vermutlich auch von der finalen Diagnose ab. Gut möglich, dass ein Wechsel Thurams jetzt endgültig vom Tisch ist. "Wir wollen Marcus eh nicht abgeben", betonte Eberl gestern zudem, während Hütter vor dem Spiel erklärt hatte: "Er hat gesagt, dass er hierbleibt."

Wie soll Lainer ersetzt werden?

Offen auch, ob man sich bei der Borussia aufgrund des langen Lainer-Ausfalls zum Handeln auf der Rechtsverteidigerposition gezwungen sieht. Der Backup heißt Joe Scally, der mit seinen 18 Jahren aber gerade erst Fuß fasst in der Bundesliga. Nun müsste der Newcomer den wichtigen Lainer über einen Zeitraum von Monaten vertreten. Aber: Die finanziellen Mittel für weitere Zukäufe sind eigentlich nicht vorhanden. Dafür müsste normalerweise erst Geld über einen Verkauf - zum Beispiel Denis Zakaria - in die Kasse kommen.