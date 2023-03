Berisha: "Ich werde alles geben, um diese Chance zu nutzen"

Er ist seit Felix Uduokhai 2020 der erste Augsburger, der in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen wurde und könnte seit André Hahn beim 0:0 gegen Polen im Mai 2014 der erste sein, der auch tatsächlich zum Einsatz kommt: Nun äußert sich FCA-Angreifer Mergim Berisha.

Acht Tore und vier Assists in dieser Bundesligasaison, sechsmal das wichtige 1:0 erzielt: Mergim Berisha hat voll eingeschlagen beim FC Augsburg, seitdem dieser den 24-Jährigen Ende vergangenen August von Fenerbahce ausgeliehen hat. Nach der Saison wird der Bundesligist die vereinbarte Kaufoption ziehen. Über deren Höhe macht der FCA keine offiziellen Angaben, sie soll aber im absolut erschwinglichen Bereich für die Fuggerstädter liegen. Eine Formsache also.

In der Nationalmannschaft könnte Berisha in den kommenden Partien gegen Peru und Belgien seinen Marktwert erhöhen, denn Bundestrainer Hansi Flick sind die Leistungen des Angreifers nicht verborgen geblieben. Letzte Eindrücke sammelte er beim 3:5 des FCA beim FC Bayern am vergangenen Samstag, als Berisha zwei Treffer erzielte. Schon vor der Weltmeisterschaft in Katar hatte FCA-Manager Stefan Reuter im kicker Berisha dem Nationaltrainer empfohlen, damals noch ohne Erfolg.

Der frühere U-21-Europameister freut sich über die erstmalige Berufung: "Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich habe lange und hart dafür gearbeitet, weiß aber auch, dass ich damit noch nichts erreicht habe. Ich freue mich auf die Herausforderung, mich in der Nationalmannschaft beweisen zu dürfen", sagte er, nachdem er am Freitag vom bevorstehenden Debüt für Deutschlands A-Elf erfahren hatte.

Dabei vergaß er nicht diejenigen, die ihn auf dem Weg nach oben begleitet haben: "Ich bedanke mich bei allen, die immer an mich geglaubt haben und die mich immer unterstützt haben", sagte Berisha und versprach: "Ich werde alles geben und mich voll reinhauen, um diese Chance zu nutzen."

Löst Berisha Gregoritsch ab?

Bevor er zur Nationalmannschaft reist, geht es an diesem Samstag gegen Schalke 04, wo sein FCA auf weitere Berisha-Treffer hofft. Ein siebtes 1:0 in dieser Spielzeit wäre die Einstellung des Vereinsrekords, den Michael Gregoritsch in der Saison 2017/18 aufgestellt hat.