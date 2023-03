Flick beruft fünf Debütanten und baut auf Rückkehrer Wirtz

Debütantenball beim Länderspiel-Auftakt: Bundestrainer Hansi Flick hat für die ersten beiden Länderspiele des Jahres 2023 gleich fünf Neulinge berufen. Etablierte Kräfte fehlen gegen Peru und Belgien, andere kehren ins Aufgebot zurück. Der Fokus geht voll in Richtung EM.

Hansi Flick hatte im kicker-Interview am vergangenen Montag Überraschungen in seinem Aufgebot für die ersten Länderspiele des Jahres 2023 angekündigt - und er hielt am Freitag Wort: In Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Mergim Berisha (FC Augsburg), Kevin Schade (FC Brentford) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) zählen gleich fünf Neulinge zum 24 Spieler umfassenden Kader für die beiden Länderspiele gegen Peru (25. März in Mainz) und gegen Belgien (28. März in Köln). Außerdem sind die bei der WM 2022 noch verletzt fehlenden Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Timo Werner (RB Leipzig) wieder dabei. Auch Emre Can (Borussia Dortmund) gehört nach einer deutlichen Leistungssteigerung im Klub wieder zum Aufgebot. Torwart Bernd Leno rückt für den verletzten Kapitän Manuel Neuer nach.

Bereits vorab klar war, dass die Routiniers lkay Gündogan (Manchester City), der am Donnerstag die Geburt seines ersten Sohnes bekannt gab, und Thomas Müller (FC Bayern) diesmal nicht nominiert würden. Die beiden sind allerdings nicht die einzigen Etablierten, auf die Flick diesmal freiwillig verzichtet: Auch Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) und Leroy Sané (FC Bayern) wurden nicht berufen. Die Dortmunder WM-Teilnehmer Julian Brandt, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko standen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Wir haben deshalb bewusst auf etablierte Spieler verzichtet, weil wir der Meinung sind, dass wir den neuen Spielern auch den Raum geben müssen. Hansi Flick

"Uns ist im Hinblick auf die Heim-EM 2024 wichtig, dass wir einen guten Kader präsentieren können. Dafür ist es wichtig, dass wir nach Alternativen suchen, diese fördern und ihnen auch die nötige Zeit geben", begründet Flick die Änderungen in seinem Kader. "Wir haben deshalb bewusst auf etablierte Spieler verzichtet, weil wir der Meinung sind, dass wir den neuen Spielern auch den Raum geben müssen, sich nicht nur im Training, sondern auch in den Spielen zeigen zu können."

Die Neulinge seien vorab genau unter die Lupe genommen worden, um zu überprüfen, ob sie zu dem Profil passen, das Flick und sein Trainerteam für jede Position erstellt haben. "Wir haben die Spieler analysiert unter der Frage, was sie uns im Hinblick auf die Zukunft geben können", sagt Flick. So zeige Wolf in Dortmund derzeit "hervorragende Leistungen" und habe sich die Nominierung dadurch verdient. Vagnoman spiele dagegen derzeit in Stuttgart nicht so häufig, aber der Rechtsverteidiger, der auch links spielen kann, sei jemand, der seine Rolle "sehr modern interpretiert". Ähnliches gelte für die Offensivkräfte Schade und Berisha.

Letzteren nahm Flick beim Spiel des FCA gegen München (3:5) am vergangenen Samstag noch einmal unter die Lupe - und war angetan von dem, was er von dem Doppelpacker zu sehen bekam: "Mergim hat mir sehr gut gefallen durch die Art und Weise, wie er sich behauptet und wie er auch zum Abschluss kommt", sagt Flick. Für Berisha gelte das, was auch für die anderen Neuen gelte: "Wir hoffen, dass er das, was er in Augsburg zeigt, auch bei uns zeigen kann, und die Dinge, die er gut macht, selbstbewusst rüberbringt."

Enge Verzahnung mit der U 21

Hoffnungen setzt Flick auch in die zahlreichen Rückkehrer - vor allem in Leverkusens Wirtz. Der Youngster, der bei der WM aufgrund eines Kreuzbandrisses fehlte, könnte theoretisch zwar auch noch für die U 21 auflaufen, soll sich jedoch im A-Team etablieren. Anders als andere Talente - wie Schade oder Berisha - ist er nicht für die U-21-EM im Sommer vorgesehen. Grundsätzlich aber will Flick seine Mannschaft mit dem deutschen Nachwuchsteam eng verzahnen. Mit U-21-Bundestrainer Antonio Di Salvo herrsche ein "guter Austausch". Für die Spieler sei es wichtig, "dass sie sich zum Abschluss der U-Nationalmannschaften noch einmal bei einem großen Turnier mit den besten Spielern in ihrem Alter messen und dabei zeigen, welche Qualitäten sie haben", sagt Flick.

Ein Ziel für die kommenden beiden Länderspiel ist außerdem, das Publikum wieder näher an die Nationalmannschaft heranzuführen. So wird es in Frankfurt ein öffentliches Training am Montag geben. Vor allem aber soll die DFB-Auswahl rund 15 Monate vor der EM in Deutschland wieder durch Einsatz und Leidenschaft überzeugen - und durch Erfolgserlebnisse. Denn genau die hätten vor der WM gefehlt.

Die neue Mischung soll zum Gelingen diese Vorhabens beitragen: "Ich finde schon, dass eine Mannschaft von einem stabilen Kern lebt, aber neue Einflüsse sind auch wichtig, um sich weiterzuentwickeln", sagt der Bundestrainer und betont: "Wir wissen, dass bei uns genau draufgeschaut wird. Wir sind in der Bringschuld. Deshalb erwarten wir von der Mannschaft, dass sie zeigt, was man als Nationalspieler zeigen muss: 100 Prozent Einsatz. Das nehmen dann auch die Zuschauer wahr."

Der DFB-Kader im Überblick

Tor: Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Sturm: Mergim Berisha (FC Augsburg), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)