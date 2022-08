Augsburg ruft: Berisha erfüllt sich "großen Bundesliga-Traum"

Der FC Augsburg hat kurz vor Ende der Transferfrist einen neuen Mittelstürmer präsentiert: Mergim Berisha (24) wird bis Saisonende von Fenerbahce ausgeliehen.

Erst drei Tore in vier Bundesligaspielen - FCA-Manager Stefan Reuter wusste, wo er in diesem Sommer noch wird nachlegen müssen. Mit Mergim Berisha ist ein neuer Vollstrecker gefunden, der für deutlich mehr Torgefahr sorgen soll.

"Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zum FCA geklappt hat, schließlich war es schon immer ein großer Traum von mir, in der Bundesliga zu spielen", wird Berisha in einer Augsburger Pressemitteilung zitiert: "Die Bedingungen in Augsburg sind ideal und ich kenne bereits einige Spieler aus meiner Zeit bei der U 21. Deshalb bin ich überzeugt, dass ich mich nicht lange eingewöhnen muss."

2021 wurde Berisha mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft Europameister, erzielte in der Saison 2020/21 auch insgesamt 22 Pflichtspieltore für RB Salzburg, ehe es ihn in die Türkei zog. Für Fenerbahce kommt Berisha, der am Bosporus vertraglich noch bis 2025 gebunden ist, auf 32 Pflichtspiele (acht Tore, drei Vorlagen).

"Mit Mergim Berisha haben wir die gewünschte Verstärkung für die Offensive gefunden, denn mit seiner Köpergröße und Wucht wird er unser Spiel nach vorne beleben", ist Reuter überzeugt: "Bei seinen bisherigen Stationen hat er bewiesen, dass er in seinen Aktionen sehr zielstrebig ist und viel Torgefahr ausstrahlt. Die FCA-Fans dürfen sich auf einen dynamischen und entwicklungsfähigen Stürmer freuen, der als Zielspieler auch unsere anderen Offensivkräfte in Szene setzen kann."

Berisha, der zuletzt auch unter anderem vom VfB Stuttgart umworben gewesen sein soll, läuft in Augsburg künftig mit der Rückennummer 11 auf. Neben der Position ganz vorne drin kann er auch als hängende Spitze oder als Außenstürmer spielen.