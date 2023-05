Bericht: Schmelzer vor Rückkehr zu Borussia Dortmund

Vor fast exakt einem Jahr beendete Marcel Schmelzer im Trikot von Borussia Dortmund seine aktive Karriere. Nun soll er vor einer Rückkehr zum BVB stehen.

Laut übereinstimmenden Berichten der "Ruhr Nachrichten" sowie "Sport 1" soll Schmelzer als Co-Trainer bei der U 17 einsteigen. Der 35-Jährige macht gerade seinen Trainerschein.

Schmelzer wechselte im Jahr 2005 vom 1. FC Magdeburg in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. Seine komplette Karriere sollte Schmelzer im schwarz-gelben BVB-Dress verbringen.

Nach Einsätzen in der Zweitvertretung wurde er vom damaligen BVB-Coach Jürgen Klopp im Jahr 2008 zu den Profis befördert, bei denen er sich auf der Linksverteidigerposition als Stammkraft durchsetzen konnte. Insgesamt bestritt Schmelzer für den BVB 258 Bundesligapartien. Damit liegt er in der Liste der BVB-Profis mit den meisten Bundesligaspielen auf Rang elf - erst kürzlich wurde er von Marco Reus aus den Top Ten verdrängt.

Mehr Partien im Oberhaus verhinderten auch Verletzungen - besonders gegen Ende seiner Laufbahn wurde er von schweren Verletzungen gebeutelt. Auch wegen der Verletzungsanfälligkeit beendete Schmelzer nach der Saison 2021/22 sein aktive Karriere, in die die größten Erfolge des BVB in der jüngeren Vergangenheit fielen. 2011 und 2012 wurde er mit den Westfalen Deutscher Meister, 2012, 2017 und 2021 Pokalsieger. 2013 stand er mit "seinem" BVB im Finale der Champions League, dieses ging in Wembley aber mit 1:2 gegen den FC Bayern München verloren. Mit der deutschen U 21 wurde er 2009 Europameister, für die deutsche Nationalmannschaft bestritt er zwischen 2010 und 2014 16 Länderspiele, den Sprung in den Kader zur WM 2014 schaffte er aber nicht.