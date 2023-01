Bereit für Leipzig: Sané meldet sich schnell zurück

Leroy Sané (27) hat bereits am Dienstag wieder am Training des FC Bayern teilgenommen. Vor Leipzig erweitern sich die Optionen.

Am vergangenen Mittwoch feierte Leroy Sané noch im Münchner Trainingslager in Doha seinen 27. Geburtstag, er krönte ihn zwei Tage später mit einem Traumtor beim wilden Testspiel gegen Salzburg (4:4).

Auf den kurzen Schock am Montag folgte nun schnell die Entwarnung: Sané hat seine Magen-Darm-Grippe, die eine Trainingsbeteiligung zum Start der Woche verhindert hatte, bereits auskuriert.

Am Dienstagvormittag stand der Nationalspieler wieder auf dem Trainingsplatz, mit Mütze und Handschuhen. Ähnlich wie die zuletzt ausgefallenen Eric Maxim Choupo-Moting, Matthijs de Ligt und Leon Goretzka ist also auch Sané bereit für den Start ins Pflichtspieljahr am Freitag in Leipzig.