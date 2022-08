Benzema ist erstmals Europas Fußballer des Jahres

Karim Benzema ist zum ersten Mal Europas Fußballer des Jahres - mit großem Vorsprung. Nach einer beeindruckenden Saison führte am Franzosen praktisch kein Weg vorbei.

Jeweils als Torschützenkönig des Wettbewerbs führte Karim Benzema Real Madrid zur spanischen Meisterschaft und zum Gewinn der Champions League - in der Vereinssaison 2021/22 ragte wohl kein Individualist so heraus wie der bereits 34-jährige Franzose. Jetzt ist er auch Europas Fußballer des Jahres 2022, es ist die erste große individuelle Auszeichnung in der mit Titeln gepflasterten Karriere von Benzema.

Am Donnerstag erhielt der Real-Torjäger im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Istanbul erstmals die Auszeichnung, die die UEFA seit 2011 jährlich in Zusammenarbeit mit den European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker vergibt. Benzema setzte sich bei der Wahl mit großem Vorsprung gegen seinen Teamkollegen Thibaut Courtois und Manchester Citys Mittelfeldregisseur Kevin De Bruyne durch. 523 Stimmen entfielen auf den französischen Angreifer, De Bruyne folgt mit 122 Stimmen knapp vor Courtois (118).

Lewandowski auf dem undankbaren vierten Platz

Auf dem undankbaren vierten Platz landete bei den Spielern Robert Lewandowski (Bayern, jetzt Barcelona) mit 54 Stimmen. Hinter dem Polen reihten sich Luka Modric (Real Madrid, 52), Sadio Mané (Liverpool, jetzt Bayern, 51), Mohamed Salah (FC Liverpool, 46), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 25), Vinicius Junior (Real Madrid, 21) und Virgil van Dijk (FC Liverpool, 19) in den Kreis der besten Zehn ein. Mit Filip Kostic (Frankfurt, jetzt Juventus) schaffte es ein weiterer bisheriger Bundesliga-Spieler als Zwölfter unter die Top 15 (sieben Stimmen).

Stimmberechtigt waren alle Trainer der Klubs, die 2021/22 an den Gruppenphasen von Champions, Europa und Europa Conference League teilgenommen haben, sowie 55 von den ESM ausgewählte Journalisten - einer aus jedem UEFA-Mitgliedsverband.

Benzema beerbt Chelseas Mittelfeld-Antreiber Jorginho, der es in diesem Jahr wenig überraschend nicht einmal unter die besten 15 geschafft hat.

Auch dank Benzema: Reals erster Titel in 2022/23 schon eingefahren

In 46 Pflichtspielen machte Benzema in der Vorsaison bemerkenswerte 44 Tore. In der Champions League schoss der so vielseitige Mittelstürmer in zwölf Partien 15 Tore und überflügelte damit auch Robert Lewandowski (13) und Sebastien Haller (11).

Mit Real gewann Benzema zu Beginn der neuen Saison schon wieder einen Titel: Im europäischen Supercup ließen die Königlichen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt abblitzen - und natürlich besorgte Benzema beim 2:0-Erfolg das vorentscheidende zweite Tor.

Die Top 15 auf einen Blick:

1. Karim Benzema (Real Madrid) - 523 Stimmen

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 122 Stimmen

3. Thibaut Courtois (Real Madrid) - 118 Stimmen

4. Robert Lewandowski (FC Bayern, jetzt Barcelona) - 54 Stimmen

5. Luka Modric (Real Madrid) - 52 Stimmen

6. Sadio Mané (FC Liverpool, jetzt FC Bayern) - 51 Stimmen

7. Mohamed Salah (FC Liverpool) - 46 Stimmen

8. Kylian Mbappé (PSG) - 25 Stimmen

9. Vinicius Junior (Real Madrid) - 21 Stimmen

10. Virgil van Dijk (FC Liverpool) - 19 Stimmen

11. Bernardo Silva (Manchester City) - 7 Stimmen

12. Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) - 7 Stimmen

13. Lorenzo Pellegrini (AS Roma) - 5 Stimmen

14. Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) - 2 Stimmen

15. Fabinho (FC Liverpool) - 1 Stimme

Europas Fußballer des Jahres: Alle Gewinner seit 1956