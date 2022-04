Benefizspiel zwischen BVB und Dynamo Kiew live im Free-TV

Das Benefizspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew am 26. April wird live im Free-TV zu sehen sein.

Aus dem Signal-Iduna-Park wird das ZDF ab 17.40 Uhr live berichten. Katrin Müller-Hohenstein begrüßt zu "sportstudio live", kommentiert wird die Begegnung zwischen dem BVB und Kiew von Oliver Schmidt. Anstoß ist um 18 Uhr. Im weiteren Verlauf des Abends werden die folgenden ZDF-Sendungen verschiedene Aspekte zum Krieg in der Ukraine aufgreifen.

In der vergangenen Woche hatte der BVB bereits dazu aufgerufen, die Partie gegen Dynamo Kiew zu besuchen. "Wir bitten Sie alle, egal, ob Sie den BVB unterstützen oder eine andere Mannschaft, ob Sie Fußballfan sind oder nicht - bitte kaufen Sie ein Ticket für unser Benefizspiel gegen Dynamo Kiew", so Geschäftsführer Carsten Cramer. "Lassen Sie uns gemeinsam ein weltweit beachtetes, solidarisches Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden in Europa setzen. Und lassen Sie uns vor allem den Menschen vor Ort gemeinsam helfen."

"Fußball ist die schönste Nebensache der Welt", sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. "Aber es gibt Dinge, die so viel wichtiger sind. Frieden, Gesundheit, Heimat, Bildung. Mitten in Europa ist all dies nun keine Selbstverständlichkeit mehr. Und das schmerzt sehr. Wir stehen an der Seite der Ukrainer, haben gemeinsam mit der BVB-Familie schon viele Tonnen Hilfsgüter in das Land gebracht und möchten nun auch Geld sammeln."

Drei Tage zuvor steigt übrigens das Topspiel zwischen den Bayern und Dortmund in der Bundesliga. Und am Abend des Benefizspiels gibt es noch mehr Fußball zu sehen - ein Champions-League-Halbfinale geht über die Bühne. Welches es sein wird, ist noch nicht bekannt.