Bella Kotchap: Top-Talent mit Hoffnung auf mehr

Nach einer Hinrunde zum Vergessen überzeugte Armel Bella Kotchap bei seinem Comeback gegen den VfL Wolfsburg. Nun darf der talentierte Verteidiger auf weitere Einsätze hoffen.

Eng am Mann: Armel Bella Kotchap. imago images/Sven Simon

Die erste Saisonphase erlebte der athletische Abwehrspieler meist von draußen. Mit seiner Trainingseinstellung war Thomas Reis nicht zufrieden und sortierte den Mann aus dem Bochumer Talentwerk kurzerhand aus. Ganz klar: In der Hinrunde war Armel Bella Kotchap nur eine Randfigur im Bochumer Kader.

Von allen Innenverteidigern bringt er sicherlich das meiste Talent mit, geht aber mit diesen Voraussetzungen bisweilen sehr schludrig um. Jedenfalls neigt "ABK" schon mal zu gedanklichen Höhenflügen und zeigte nicht die Trainingsleistung, die Thomas Reis animiert hätte, ihm einen Platz in der Startelf zu gewähren. Der Kopf, heißt es intern, sei der größte Gegner des in Paris geborenen Verteidigers, der im Aufstiegsjahr nach holprigem Start fest zur ersten Besetzung gehört hatte, aber in der Bundesliga lange auf das Startsignal warten musste.

Nun also war die Zeit reif; gegen Wolfsburg nutzte der Innenverteidiger seine Chance. "Das war sehr in Ordnung", lobte Reis, "er hat seine Sache sehr ordentlich gemacht, es gab keinen einzigen Aussetzer." Überdies unterließ es der 20-Jährige, zu riskanten Aktionen anzusetzen, die schon mal ins Auge gehen können.

Startelfeinsatz noch unklar - Reis kündigt "Härtefälle" an

Der erste Schritt also ist gemacht. Noch aber bleibt offen, ob der Top-Athlet auch gegen Mainz am Samstag zur Bochumer Startbesetzung zählen wird. Schließlich hatte Erhan Masovic seine Sache im ersten Saisonabschnitt überragend gemacht und gegen Wolfsburg nur wegen der fünften Gelben Karte gefehlt.

Insgesamt bieten sich Trainer Reis vor der anstehenden englischen Woche in allen Mannschaftsteilen hochwertige Optionen. "Auch das zeigt, dass unser Kader sehr sinnvoll zusammengestellt worden ist", so der VfL-Coach. "Da wird es natürlich auch Härtefälle geben."

Wohl noch nicht für Samstag, aber spätestens für das Pokalspiel am Dienstag gegen Mainz dürfte auch Kostas Stafylidis wieder ein Kandidat für den Spieltagskader sein. Der griechische Außenverteidiger, während der Winterpause in seiner Heimat positiv auf COVID-19 getestet, trainierte am Dienstag zunächst individuell, soll aber umgehend ins Mannschafts-Training zurückkehren.