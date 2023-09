Bell über den Mainzer Fehlstart: "Es betrifft die Mannschaft im Gesamten"

Die Trainingsgruppe von Mainz 05 ist wegen Ausfällen und Länderspielabstellungen stark ausgedünnt. Aus der Sicht von Führungsspieler Stefan Bell sind Gespräche deshalb umso wichtiger, wie er im kicker-Interview erläutert.

Die Zahl der Profis beim 2:0-Sieg im Testspiel gegen den MSV Duisburg war sehr überschaubar. In der Woche vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr) sollte sich die Personallage bei Mainz 05 deutlich entspannen. Sechs Nationalspieler kehren von Länderspielreisen zurück, einige angeschlagenen Spieler werden zudem auf dem Trainingsplatz zurückerwartet. "Wir gehen davon aus, dass Anthony Caci, Ludovic Ajorque, Aymen Barkok und Andreas Hanche-Olsen wieder einsteigen", betont Bo Svensson. "Bei Maxim Leitsch wird es ein bisschen länger dauern, er ist noch nicht so weit. Bei Silvan Widmer sieht es gut aus, aber es dauert noch einen Moment. Nelson Weiper ist auf einem guten Weg, aber er wird wohl noch eine Woche brauchen", ergänzt der 05-Trainer.

In den Übungseinheiten konnte Svensson zuletzt teilweise noch nicht einmal zehn Spieler auf dem Platz versammeln, da lässt sich der Fehlstart schlecht aufarbeiten. "Unsere Themen sind auch die defensive Stabilität und taktische Dinge, damit wir als Mannschaft wieder sauberer verteidigen und besser stehen. Das ist im Training aktuell schwierig abzubilden, aber wir nutzen die Zeit zu Videoanalysen und schauen uns in Kleingruppen Spielszenen an, reden darüber und analysieren die vergangenen Spiele", betont Bell im kicker-Interview.

Mainzer Probleme sind "ein Gruppenthema"

Gespräche seien wichtig, um die Gründe für das schlechte Abwehrverhalten herauszufinden. "Dass wir viele und auch einfache Gegentore bekommen, ist ja offensichtlich, und wir haben auch taktische Sachen nicht gut gemacht. Das betrifft die Mannschaft im Gesamten, das Miteinander, es ist ein Gruppenthema. Deshalb gibt es viel Bedarf, darüber zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Es wäre anders, wenn wir viele Gegentore nach individuellen Fehlern oder nach verlorenen Zweikämpfen bekommen hätten", erläutert Bell.

In der Print-Montagsausgabe des kicker (oder bereits ab Sonntagabend im eMagazine) lesen Sie das komplette Interview mit Stefan Bell. Neben dem schwachen Saisonstart von Mainz 05 sind auch die schwierige Rolle als Einwechselspieler und die ausstehenden Vertragsgespräche das Thema.