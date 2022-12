Beljo als Thuram-Ersatz in Gladbach gehandelt

Marcus Thurams Vertrag in Gladbach läuft am Saisonende aus - und der Franzose hat bislang nicht verlängert, wäre also im Sommer ablösefrei. Will die Fohlenelf mit ihren Top-Angreifer noch Kasse machen, dann müsste sie ihn in diesem Winter verkaufen. Ein möglicher Nachfolger kickt derweil in Kroatien.

Zehn Tore, vier Vorlagen und ein kicker-Notenschnitt von 3,07 stehen in der laufenden Bundesliga-Saison für Thuram zu Buche. Wenig überraschend befindet sich der Angreifer auf dem Radar zahlreicher Klubs, zumal er nach derzeitigem Stand der Dinge im Sommer ablösefrei zu haben wäre. Will Gladbach noch etwas Kasse mit ihm machen, dann müsste im Winter ein Transfer realisiert werden. Aus Italien ist zu vernehmen, dass Inter Mailand Interesse am 25-Jährigen haben soll.

Sollte Thuram, der in Katar mit Frankreich gegen Argentinien am Sonntag (LIVE! ab 16 Uhr bei kicker) Weltmeister werden will, die Elf vom Niederrhein verlassen, dann müsste sich Sportdirektor Roland Virkus wohl nach einem adäquaten Ersatz umschauen. Laut "Bild" hat man diesen bereits gefunden. Dion Drena Beljo von NK Osijek soll oben auf der Liste der Gladbacher stehen.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Nenad Bjelica (65 Spiele für den 1. FC Kaiserslautern) bescheinigt Beljo "hohe Qualität" und sieht ihn sogar als kommenden Neuner in der kroatischen Nationalmannschaft. Aktuell ist der 20-jährige Beljo aber noch U-21-Nationalspieler (sieben Einsätze), gilt aber als vielleicht größtes Sturmtalent im Land des frisch gebackenen WM-Dritten.

Früher oder später Bundesliga

Bereits im August wurde der 1,95 Meter große Beljo, der seine ungewöhnlichen Vornamen einerseits dem griechischen Gott des Weines (Dionysos) sowie dem Spitzenamen seines Großvaters (Drena) zu verdanken hat, mit den Fohlen in Verbindung gebracht. Doch Virkus hatte sich damals nicht zu einzelnen Namen geäußert.

Fakt ist: Beljo blieb in Osijek und spielte eine recht überzeugende Hinserie. Neun Tore und zwei Assists in 19 Pflichtspielen stehen für ihn, der vom Typ her der klassische Mittelstürmer ist, in der laufenden Saison zu Buche. Berichten zufolge bewegt sich sein Marktwert bei rund sechs Millionen Euro.

Anfang Dezember wurde Beljo in kroatischen Medien zitiert, wonach er selbst glaube, "dass ich früher oder später in der Bundesliga spielen werde. Das ist eine tolle Liga, um sich zu entwickeln. Außerdem haben da schon viele Kroaten erfolgreich gespielt." Er betonte aber auch, dass er nicht zwingend in diesem Winter wechseln müsse und dass für ihn auch andere Ligen durchaus in Frage kämen.