Beleidigungen gegen Boyd: Hansa entschuldigt sich beim FCK und beim Spieler

Während der Partie zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern ist es zu einer verbalen Entgleisung gekommen. Die Nordostdeutschen bezogen am Sonntag Stellung.

Wie der FC Hansa am Sonntag in einer Stellungnahme auf der Klub-Website bekanntgab, wurde der Verein anhand der "Sky"-Aufzeichnungen in Kenntnis gesetzt, dass während der 0:2-Niederlage der Hansa-Kogge gegen die Roten Teufel Lautern Stürmer Terrence Boyd beleidigt wurde.

Hansa "bedauert diesen Vorfall", hieß es in der Stellungnahme, zudem hab man sich persönlich in einem Telefonat bei Boyd sowie schriftlich beim FCK entschuldigt.

Der FC Hansa erinnerte daran, dass es Grenzen gibt, "an die sich jeder Besucher des Ostseestadions zu halten hat. Einen gegnerischen Spieler verbal anzugreifen und persönlich zu beleidigen, ist nicht nur respektlos und inakzeptabel, sondern auch unserem Verein unwürdig." Wie die Nordostdeutschen weiter ausführten, ist die Aufarbeitung des Vorfalls bereits angelaufen, dazu soll am Montag noch einmal der Dialog mit den Fanvertretern gesucht werden: "In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals deutlich klarstellen, dass wir keine Beschimpfungen und Beleidigung dieser Art dulden und ein solches Verhalten entsprechende Konsequenzen haben wird." Um welche Art verbaler Entgleisungen es sich gehandelt hat, teilte Rostock nicht mit.

Boyd jedenfalls ließ sich von den Beschimpfungen nicht irritieren, sondern gab eine sportliche Antwort: Der Mittelstürmer erzielte beide Tore für die Pfälzer.