Spiel gegen Bochum: Doekhi vor dem Wiedersehen mit dem Ex

Sein Ansehen und der Marktwert sind gestiegen. Nicht nur deshalb geht Danilho Doekhi mit Union Berlin selbstbewusst in den Saison-Endspurt.

Hat sich in der laufenden Saison in der Startelf festgespielt: Verteidiger Danilho Doekhi. IMAGO/Nordphoto

Aus dem DFB-Pokal und der Europa League ist der 1. FC Union Berlin inzwischen ausgeschieden. Doch für den Tabellendritten bleibt das internationale Geschäft das große Ziel.

Offen ist, welcher Wettbewerb es am Ende wird. "Die Champions League wäre der größte. In den letzten beiden Jahren habe ich in der Conference League und in der Europa League gespielt. Alle drei Wettbewerbe sind toll", sagte Abwehrspieler Danilho Doekhi am Donnerstag in einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei.

Doekhi erwartet gegen Bochum "ein schwieriges Spiel"

Mit der Heimstärke im Rücken will Union am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Bochum den nächsten Schritt in Richtung Europa machen. Der 24 Jahre alte Doekhi erwartet einen kampffreudigen Gegner und "ein schwieriges Spiel".

Zusammenarbeit mit VfL-Coach Letsch

Das könnte auch mit dem Bochumer Trainer Thomas Letsch zu tun haben, mit dem er zwischen 2020 und 2022 beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim erfolgreich zusammenarbeitete. In der Vorsaison ging es für beide bis ins Achtelfinale der Conference League.

Bei Union hat sich Doekhi gemausert. 29 Pflichtspiele und fünf Treffer stehen zu Buche. Für eine Berufung in die niederländische Nationalmannschaft reichte es für Doekhi noch nicht, weil die Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition mit Virgil van Dijk (FC Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Nathan Aké (Manchester City) und Jurrien Timber (Ajax Amsterdam) gewaltig ist.

Doekhis Marktwert steigt stetig

Aber der virtuelle Marktwert von Doekhi schoss Ende März bei "Transfermarkt.de" von vier auf zwölf Millionen Euro in die Höhe. Doekhi hat das mitbekommen, Freunde machten ihn darauf aufmerksam. "Im Fußball kann das schnell gehen, wenn man in einer großen Liga wie der Bundesliga spielt und die Mannschaft erfolgreich ist", so der 24-Jährige.

In der Stammelf festgespielt bei Union hat er sich vor allem im neuen Jahr. Er überzeugte dank seiner Kopfballstärke auch in der Offensive. Besonders gern denkt er an seinen Doppelpack gegen die TSG Hoffenheim (3:1) und seinen Treffer im Play-off-Rückspiel gegen seinen Ex-Verein Ajax Amsterdam (3:1) zurück.

Interesse aus dem Ausland

Inzwischen sollen auch ausländische Vereine wie Inter Mailand über eine Verpflichtung von Doekhi nachdenken. Unter Vertrag steht er aber weiter bei Union. Der Verteidiger weiß aktuell sehr zu schätzen, was er bei den Eisernen hat. "Im Moment fühle ich mich sehr wohl. Ich denke über nichts anderes nach. Ich mag den Klub und die Fans", so Doekhi.