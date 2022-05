"Beim besten Verein der Welt": Herrmann verlängert in Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat den im Sommer auslaufenden Vertrag von Patrick Herrmann (31) vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Es war das Jahr 2008, in dem der Offensivspieler vom 1. FC Saarbrücken in die U 19 der Borussia gewechselt war. Seither hat Patrick Herrmann 388 Pflichtspiele für die Profis absolviert, in denen ihm 55 Treffer gelangen.

Patrick ist ein Vorbild für all unsere Nachwuchsspieler. Sportdirektor Ronald Virkus

"Patrick hat in knapp 400 Pflichtspielen für die Profis sehr viel erlebt und ist als Spieler, der es aus dem Fohlenstall in die Bundesliga geschafft hat, ein Vorbild für alle unsere Nachwuchsspieler", wird Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus zitiert: "Er ist ein Spieler, der seit 14 Jahren immer alles für die Mannschaft und seinen Verein gibt und der auch in dieser Saison gezeigt hat, dass er uns mit seinen Qualitäten helfen kann. Deswegen sind wir froh, dass wir uns auf eine gemeinsame Zukunft verständigen konnten."

In der laufenden Bundesliga-Saison kam Flügelflitzer Herrmann bislang 22-mal zum Einsatz, wurde dabei 17-mal ein- und dreimal ausgewechselt (fünf Assists, kicker-Notenschnitt 3,61). "Ich bin einfach froh, dass ich noch zwei Jahre beim für mich besten Verein der Welt dranhängen kann und freue mich schon auf die nächste Saison", so der Routinier: "Ich fühle mich überaus wohl und bin unglaublich stolz, schon so lange hier zu spielen. Borussia wird immer mein Verein sein."

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bekommen die Borussia-Fans auch gleich Gelegenheit, ihr Urgestein zu feiern - zum Abschluss der Bundesliga-Saison wartet das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim.