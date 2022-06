"Bei 96 sehr gut aufgehoben": Hannover leiht Beier ein weiteres Jahr aus

Maximilian Beier bleibt in Hannover: Wie 96 am Mittwoch verkündete, haben sich die Niedersachsen mit Hoffenheim auf eine Ausweitung des Leihvertrags verständigt.

Hannover 96 leiht Maximilian Beier für ein weiteres Jahr von der TSG Hoffenheim aus, das ließen die 96er am Mittwoch in einer Pressemitteilung verlauten. Der 19-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 33 Spiele für Hannover und erzielte dabei sieben Treffer. Vor der neuerlichen Ausleihe wurde der Vertrag des Stürmers bei den Kraichgauern bis 2025 verlängert.

Baier kam 2018 von Energie Cottbus nach Hoffenheim und gab bereits im Alter von 17 Jahren sein Bundesligadebüt. Für die TSG lief er bereits neunmal in der Bundesliga sowie zweimal in der Europa-League auf (zwei Tore). Zudem spielt Beier derzeit in der deutschen U-20-Nationalmannschaft.

"Ich hatte vom ersten Tag an das Gefühl, bei 96 sehr gut aufgehoben zu sein", freute sich der Stürmer über die Einigung mit Hannover. "Ich freue mich sehr auf mein zweites Jahr in Hannover und bin gespannt, was es für mich und für uns bereithält", so der 19-Jährige. Auch Marcus Mann, Sportdirektor der 96er, zeigte sich davon erfreut, ein weiteres Jahr mit Beier planen zu können. "Maxi hat mit seiner Art zu spielen, seiner Schnelligkeit und seiner unermüdlichen Bereitschaft in Hannover schon nach kurzer Zeit viele Sympathien für sich gewonnen", lobte er den Stürmer. "Für die zweite Saison trauen wir ihm absolut zu, noch weitere Schritte zu machen - er ist mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende angekommen."