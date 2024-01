Begehrter Danso: Auch Bayern soll Interesse haben

Der ehemalige Augsburger und Düsseldorfer Kevin Danso (25) steht seit 2021 beim RC Lens unter Vertrag und macht dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Gleich zwei Topklubs sollen sich um die Dienste des ÖFB-Nationalspielers bemühen: Laut "Sky" ist Paris St. Germain an Danso interessiert, Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von einem Interesse des FC Bayern am Innenverteidiger. Zuletzt wurde unter anderem auch Ronald Araujo vom FC Barcelona mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.