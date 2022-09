Becker: Wie die "harte Anfangszeit" in die Wohlfühloase führte

Sheraldo Becker befindet sich in der Form seines Lebens. Der 27-Jährige verrät, warum er aktuell so treffsicher ist.

In der ersten Saison hatte Sheraldo Becker, der im Sommer 2019 von ADO Den Haag zu Union Berlin gewechselt war, mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Auch deswegen stand der Stürmer nicht allzu viele Minuten auf dem Platz. "Hier musste ich mich erst an die hohe Intensität gewöhnen. Die Anfangszeit bei Union war hart", sagte Becker im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Doch mittlerweile hat sich Berlin-Köpenick für ihn zu einer Art Wohlfühloase entwickelt, der 27-Jährige ist aktuell der Spieler der Stunde in der Bundesliga. Er führt mit sechs Treffern die Torschützenliste an, legte zudem vier weitere Treffer auf. "Es ist wichtig, dass ich von Beginn an auflaufen darf. Inzwischen bekomme ich von jedem das Vertrauen geschenkt. Das ist auch ein Grund, weshalb ich meinen Vertrag verlängert habe", betonte der Nationalspieler Surinames.

