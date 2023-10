Bayers Tapsoba muss warten - Schick macht weitere Fortschritte

Sind Edmond Tapsoba und Patrik Schick bis zum nächsten Ligaduell in Wolfsburg spielfit? Der eine Leverkusener muss die Belastung herunterfahren, der andere darf sie hochfahren.

Während die übrigen Leverkusener Nationalspieler nach dem sonntäglichen 3:0 gegen Köln in Richtung ihrer Nationalteams aufbrachen, blieb Edmond Tapsoba daheim. Der Verteidiger, 2023/24 in bisher jedem Pflichtspiel der Werkself auf dem Platz, laboriere an einer Sehnenentzündung im linken Sprunggelenk, hieß es noch am Sonntag vonseiten des Klubs. Daher habe er seine Reise zum Nationalteam Burkina Fasos kurzfristig abgesagt.

Bereits nach dem Europa-League-Spiel in Molde (2:1) hatte der 24-Jährige über Probleme geklagt und den Platz vorzeitig verlassen müssen. Und gegen den FC in der Liga war für ihn ebenfalls vor Abpfiff Schluss. Weshalb es aktuell keine ausgemachte Sache ist, dass Tapsoba am 8. Spieltag beim VfL Wolfsburg (21. Oktober, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder dabei ist.

"Wir werden sehen, wie der Verlauf ist", sagte Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes dem kicker. "Er musste nun zweimal runtergenommen werden. Der Kunstrasen in Molde war ein eher ungewohnter Boden - manchmal werden da solche Reaktionen hervorgerufen." Nun müsse abgewartet werden, "wie die Entwicklung in den nächsten sieben bis zehn Tagen verläuft". Die Belastung wurde heruntergeschraubt, das Sprunggelenk wird erst mal geschont.

Schick womöglich eine Option für das Wolfsburg-Spiel

Ganz anders läuft es derweil für den langzeitverletzten Patrik Schick, der sich in der Sommerpause einer Adduktorenoperation hatte unterziehen müssen und mehr oder minder seit November 2022 nicht richtig auf die Beine gekommen ist. "Es sieht gut aus", erklärt Rolfes. Der 27-jährige Stürmer habe zuletzt die Belastung weiter steigern können.

"Wegen der vielen Profis, die bei ihren Nationalteams sind, ist derzeit zwar kein normales Mannschaftstraining möglich, er macht aber neben dem normalen Teamtraining noch zusätzliche Einheiten. Nächste Woche wird er dann auch voll im Teamtraining dabei sein. Und wenn alles gut läuft, kann er eine Option sein für Wolfsburg", berichtet Rolfes. Bayers Vorhaben könnte damit aufgehen.

Den Plan mit Angreifer Schick hatte Trainer Xabi Alonso schließlich schon vor knapp zwei Wochen skizziert: "Wir müssen die internationale Pause nutzen, um zu trainieren, damit er sich gut fühlt, wenn er Vollgas gibt. Damit er dieses Vertrauen bekommt", hatte der Spanier erklärt. Und: "Wenn alles gut geht, hat er vielleicht eine Chance, nach der internationalen Pause gegen Wolfsburg dabei zu sein." Stand jetzt könnte das klappen. Schick liegt im Plan.