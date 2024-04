Bayers Kampf um die Serie: Wo Xhaka fehlen wird und wo nicht

Kommt Bayer 04 ungeschlagen durch diese Bundesligasaison? Am Samstag steht Leverkusen gegen Stuttgart für dieses Ziel vor seiner größten verbliebenen Herausforderung. Doch ausgerechnet dann fehlt erstmals Mittelfeld-Boss Granit Xhaka.

Auch wenn Bayer 04 bereits seit knapp zwei Wochen als Deutscher Meister feststeht, haben weder die Spieler noch Trainer Xabi Alonso die aktuelle Bundesligasaison bereits abgehakt. Das wurde spätestens am Sonntagabend deutlich, nachdem die Werkself in der Dortmunder Arena in der siebten Minute der Nachspielzeit das 1:1 erzielt hatte.

Bejubelten doch Profis, Trainerstab und Betreuer den späten Ausgleich frenetisch. Sorgte dieser schließlich dafür, dass Leverkusen in dieser Saison weiterhin unbesiegt ist. So besitzen Xabi Alonso und seine Kicker weiterhin die historische Chance, als erster Bundesligist, als die "Invincibles", die Unbesiegbaren, in die Liga-Geschichte einzugehen.

Nicht umsonst stellte Leverkusens Trainer, der selbst zur Spielertraube vor dem Bayer-Block gerannt war, nachher fest: "Wir haben fast mehr gefeiert als letzte Woche. Das war super." Statt einen Spannungsabfall zu erleiden, der nachvollziehbar gewesen wäre, produziert die Werkself nur noch immer mehr Ambitionen.

"Das zeigt den Spirit dieser Mannschaft"

"Der Sonntag hat den Ehrgeiz der Mannschaft gezeigt: Egal, gegen wen, egal um was es geht, und in welcher Konstellation immer alles zu geben", schwärmt Geschäftsführer Simon Rolfes auch noch Tage danach, "das zeigt den Spirit dieser Mannschaft." Vier Liga-Spiele muss Bayer noch unbeschadet überstehen.

Wobei der Werksklub am Samstag wohl vor der mit Abstand höchsten Hürde steht: Der VfB Stuttgart gastiert in Leverkusen, der sowohl in der Liga beim 1:1 in der Hinrunde als auch im Viertelfinale des DFB-Pokals, das Bayer durch ein Last-Minute-Tor von Jonathan Tah mit 3:2 gewann, zweimal am Rande einer Niederlage hatte.

Und ausgerechnet gegen den Tabellendritten, den viele Experten zurecht als die spielstärkste Mannschaft hinter Bayer 04 in dieser Saison einstufen, muss Bayer zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison ohne Chef-Stratege Granit Xhaka auskommen.

Beim 1:1 in Dortmund sah der Sechser seine 5. Gelbe Karte und fehlt gesperrt. So stellt sich die Frage, wie sehr die Absenz des Chef-Strategen das Spiel der Werkself beeinflussen wird. Gilt Xhaka doch als der Schlüsseltransfer für diese außergewöhnliche Bayer-Saison.

Palacios und Andrich bilden die Doppelsechs

"Granit ist ja lange ohne 5. Gelbe Karte ausgekommen. Aber wir haben einen guten Kader. Das werden wir auch auffangen", zeigt sich Rolfes optimistisch. Gegen den VfB werden Exequiel Palacios und der deutsche Nationalspieler Robert Andrich die Doppelsechs bilden. "Beide haben letztes Jahr in der Europa League gezeigt, dass sie die Qualität haben, zusammen ein Spiel auf Top-Niveau zu machen", betont der Geschäftsführer.

Defensiv sollte das Fehlen Xhakas, der seine 4. Gelbe Karte bereits am 19. Spieltag gesehen hatte, in der Tat nicht groß ins Gewicht fallen. Ist Andrich doch mit 54,5 Prozent gewonnener Duelle sogar zweikampfstärker als Xhaka (51,4), und Palacios, der ungekrönte König des Gegenpressings, mit einer Quote von 67 Prozent ohnehin der größte Faktor in dieser Disziplin. Und dass Andrich in Ballbesitz diszipliniert und positionstreu agieren kann, um dem Gegner nach Leverkusener Ballverlust keine Räume anzubieten, bewies er schon im Vorjahr, als Xabi Alonso ihn vom Box-to-box-Spieler zur Holding Six umfunktionierte.

Palacios kann auch den Rhythmus angeben

Doch wie wird sich Xhakas Fehlen in Ballbesitz auswirken? Da gibt im Regelfall der Schweizer Rekordnationalspieler den Takt vor. "Pala ist auch ein Rhythmusgeber", argumentiert Rolfes. Die Statistik unterstreicht dies: Mit 103 Pässen pro 90 Minuten bewegt sich der Argentinier fast auf dem Niveau von Passmaschine Xhaka (105). Seine Erfolgsquote ist mit 92,5 Prozent gegenüber 92,2 Prozent angekommener Pässe sogar minimal besser.

Dennoch stellt der Weltmeister schon rein vom Spielertyp her keinen Eins-zu-eins-Ersatz dar, wie sich in der Europa League bei Qarabag Agdam zeigte, als Xabi Alonso Xhaka anfangs schonte. Bis zu dessen Einwechslung agierte Bayer damals desolat. Palacios, allerdings im ersten Startelfeinsatz nach längerer Verletzung, konnte Leverkusens Spiel nicht ordnen, machte Fehler, die ihm mit Nebenmann Xhaka so noch nicht unterlaufen waren. Mit dem Chef drehte Bayer die Partie dann noch von 0:2 auf 2:2.

"Granit ist eher der Anker, Pala der mobilere Spieler"

Weil sich an Xhaka offensichtlich das ganze Spiel aufhängt. "Granit ist eher der Anker, Pala der mobilere Spieler", beschreibt Rolfes die Konstellation. Für Xabi Alonso stellt Xhaka den ruhenden Punkt dar, um den sich Bayers Spiel in Höchstgeschwindigkeit dreht, ohne aus der Bahn zu fliegen.

Ausgerechnet gegen den spielstarken VfB, gegen den Bayer auch seine Serie auf wettbewerbsübergreifend 46 Spiele ohne Niederlage ausbauen möchte, fehlt dieser Aufhängepunkt. So muss Andrich als Anker im Duett mit Palacios mit dafür sorgen, dass Bayer die Chance bewahrt, die Saison am Ende historisch abschließen zu können.