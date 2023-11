Bayers Frimpong verpasst die Länderspiele der Niederlande

Die Niederlande muss in den nächsten beiden EM-Qualifikationsspielen auf Jeremie Frimpong verzichten. Der Mann von Bayer 04 Leverkusen muss verletzt passen.

Schlechte Nachrichten für die niederländische Nationalmannschaft: In den beiden entscheidenden EM-Qualifikationsspielen gegen Irland (Samstag, 20.45 Uhr) und in Gibraltar (Dienstag, 20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) muss Oranje auf Bayer Leverkusens Außenbahnspieler Jeremie Frimpong verzichten, der eine Muskelverletzung erlitten hat.

Der schnelle Flügelspieler musste das Training am Donnerstag verletzt abbrechen. Was genau Frimpong plagt, gab der niederländische Verband nicht bekannt. Somit gibt es auch noch keine genaue Ausfalldauer. Am Freitag findet in Leverkusen eine eingehende Untersuchung statt. Bondscoach Ronald Koeman hat bereits Jordan Teze von der PSV Eindhoven nachnominiert.

Klar ist, die Niederländer hätten Frimpong in dieser Form gut gebrauchen können. Der 22-Jährige hat maßgeblichen Anteil an der bisher starken Saison der Leverkusener (Platz eins in der Bundesliga, 31 von 33 möglichen Punkten aus den ersten elf Spielen). In elf Bundesliga-Spielen erzielte Frimpong drei Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Zusammen mit Alejandro Grimaldo bildet er bei der Werkself eine extrem gefährliche Flügelzange, über die sehr viel läuft.

Oranje braucht noch einen Sieg

Ohne den Mann aus Leverkusen muss Oranje nun das EM-Ticket buchen. Die Niederländer haben nach sechs Spielen zwölf Punkte auf dem Konto und damit genauso viele wie Griechenland, das jedoch schon sieben Spiele absolviert hat. An der Tabellenspitze stehen die bereits für die Europameisterschaft qualifizierten Franzosen.

Die Elf von Koeman hat allerdings dank des wichtigen 1:0-Siegs in Griechenland Mitte Oktober alles in der eigenen Hand. Da der direkte Vergleich gegen die Griechen gewonnen wurde, reicht der Niederlande ein Dreier aus den verbleibenden beiden Gruppenspielen, um bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland am Start zu sein.