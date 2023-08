Bayers Azmoun entscheidet sich für AS Rom - Knackpunkt Medizincheck?

Der nächste Abgang bei Bayer 04 steht unmittelbar bevor. AS Rom möchte Leverkusens Mittelstürmer Sardar Azmoun ausleihen. Der iranische Nationalspieler hat sich für das Angebot der Italiener entschieden, die Klubs müssen letzte Formalitäten klären.

Seine Situation war schon in der vergangenen Saison keine einfache. Obwohl Torjäger Patrik Schick fast die komplette Spielzeit verletzt ausfiel, schaffte es Sardar Azmoun nicht, sich einen festen Platz in der Startelf von Trainer Xabi Alonso zu sichern. Keine zufriedenstellende Konstellation für den iranischen WM-Teilnehmer.

An dieser wird sich in dieser Saison nichts zum Positiven ändern. Das ist dem 28-Jährigen spätestens nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Victor Boniface (kam von Union Saint-Gilloise) klar, der in seinen ersten Einsätzen für den Werksklub überzeugt oder sogar begeistert hat. Die Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten für Azmoun, der gerade nach einer Muskelsehnenverletzung in der Wade auf dem Sprung zurück ins Mannschaftstraining ist, sind schlicht und einfach äußerst gering. Weshalb der Angreifer wechseln möchte, der bei seinen bislang 32 Bundesligaeinsätzen nur zwölfmal in der Startelf stand und insgesamt fünf Tore und zwei Assists anhäufte.

Nachdem in den vergangenen Wochen nicht richtig Schwung in das Transferthema kam, kann es jetzt ganz schnell gehen. Hatte zuvor die AC Mailand ihr Interesse bekundet, die aber erst noch mit dem früheren Liverpooler Angreifer Divock Origi einen Topverdiener von der Gehaltsliste bekommen muss, ist jetzt die AS Roma konkret in das Rennen um Azmoun eingestiegen und hat dieses offensichtlich bereits gewonnen.

Azmoun soll Abraham ersetzen

Die Italiener, die vergangene Saison Bayer 04 im Halbfinale der Europa League ausgeschaltet haben, möchten den Angreifer ausleihen. Azmoun, der im Januar 2022 von Zenit Sankt Petersburg nach Leverkusen gekommen war und aufgrund diverser gesundheitlicher Rückschläge in Leverkusen sportlich nie glücklich wurde, hat sich für die Offerte der Hauptstädter entschieden.

Da auch zwischen den Klubs Klarheit herrscht, hängt der Deal im Endeffekt nur noch am Medizincheck. Dieser könnte aber nach der durchaus nicht leichten Verletzung des Iraners zum Knackpunkt werden, da die Römer einen sofortigen Ersatz für Tammy Abraham (Kreuzbandriss) benötigen und Azmoun nicht unmittelbar einsatzfähig ist.