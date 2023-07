Bayerns Vorbereitung: Guardiola und Klopp warten

Als letzter Verein beendet der FC Bayern Ende dieser Woche seine Sommerpause. Ein Überblick, welchen Terminplan der Rekordmeister bis zum Bundesligastart hat.

Die ersten Stars sind bereits wieder am Vereinsgelände an der Säbener Straße aufgetaucht und trainieren individuell. Allesamt Spieler, die sich zum Ende der vergangenen Saison mit Verletzungen herumgeplagt haben. Manuel Neuer beispielsweise hat die Arbeit bereits aufgenommen, schuftet weiter an seinem Comeback. Neuzugang Konrad Laimer absolvierte am Dienstag ebenso Laufrunden wie Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting oder Talent Paul Wanner, der noch verliehen werden soll. Auch Matthjis de Ligt gehört zu jenen Spielern, die früher anfangen.

Ab Samstag versammelt Trainer Thomas Tuchel seinen aktuellen Kader für ein Trainingslager am Tegernsee, fünf Tage bis zum 20. Juli. Nicht mit dabei wir Min-jae Kim sein, dessen Verpflichtung als sicher gilt, auch wenn der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Der Südkoreaner hat nach Beendigung seines Militärdienstes frei, stößt eventuell erst auf dem Asien-Trip vom 24. Juli bis 2. August zum Team, um ihm die Hin- und Herfliegerei zwischen den Kontinenten zu ersparen.

Vor dem Abflug präsentiert sich die Mannschaft am 23. Juli bei der Team-Präsentation in der Allianz-Arena den Fans. Die anschließende Tour führt den Rekordmeister nach Japan und nach Singapur mit hochkarätigen Testgegner und einem Wiedersehen mit alten Bekannten. Am 26. Juli heißt der Gegner in Tokio Manchester City, also der amtierende Champions-League-Sieger mit Bayerns Ex-Trainer Pep Guardiola (2013-16). Im Viertelfinale zu diesem Triumph hatte Guardiola seinen Ex-Arbeitgeber mit 3:0 und 1:1 ausgeschaltet. Drei Tage später misst sich Tuchels Mannschaft mit Kawasaki Frontale, danach zieht die FCB-Karawane weiter nach Singapur. Dort wartet am 2. August mit dem FC Liverpool der nächste Top-Gegner, trainiert von Jürgen Klopp und mit Ex-Bayer Thiago im Kader.

Nach der Rückkehr aus Asien bleiben den Bayern zehn Tage zur Vorbereitung auf den Supercup, wo es am 12. August in München gegen Pokalsieger RB Leipzig um den ersten Titel geht. In den vergangenen drei Jahren gewannen die Münchner jeweils. Zum Auftakt in die neue Bundesligasaison reist der Deutsche Meister dann am 18. August zu Werder Bremen.