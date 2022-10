Bayerns Unberechenbarkeit bedeutet eingestellten Vereinsrekord

Eine Frage, die vor dem Saisonstart rund um die Säbener Straße geisterte: Wie sollen die wegfallenden Tore von Robert Lewandowski eigentlich aufgefangen werden? Der FC Bayern gab die bemerkenswerte Antwort im Kollektiv.

35 Tore in der Bundesliga, zwei im nationalen Supercup, 13 in der Königsklasse - die Zahlen von Robert Lewandowski, der in Barcelona ähnlich fulminant gestartet ist, in seiner letzten Bayern-Saison waren einmal mehr herausragend. Sie warfen gleichzeitig aber auch die Frage auf, wie Julian Nagelsmann und sein Team diesen Verlust auffangen können. Die simple Antwort: im Team.

Schon 13 verschiedene Spieler trafen an den ersten elf Spieltagen für die Bayern ins Schwarze. Das ist nicht nur Ligabestwert, sondern auch eingestellter Vereinsrekord in diesem Zeitraum. Die mit großem Abstand stärkste Offensive der Liga (32 Saisontreffer, dahinter folgt Frankfurt mit 24) nährten bis dato Jamal Musiala (6 Treffer), Sadio Mané, Leroy Sané (je 5), Serge Gnabry (3), Eric Maxim Choupo-Moting, Joshua Kimmich, Thomas Müller (je 2), Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer und Mathys Tel (je 1).

Nur 1995/96 hatten ebenfalls nach elf Spieltagen schon 13 verschiedene FCB-Profis ein Tor erzielt. Damals stachen Jürgen Klinsmann, Alexander Zickler und Mehmet Scholl mit je vier Treffern heraus. Die Münchner standen Ende Oktober 1995 bei 27 Saisontreffern - aber auch 27 Punkten (aktuell 22).

Nur Dortmund und Bremen übertreffen den Wert

In der Bundesliga-Geschichte hatten zu diesem Zeitpunkt nur zwei Teams sogar schon 14 verschiedene Torschützen in ihren Reihen: Borussia Dortmund in der Saison 2018/19 und der SV Werder Bremen in der Spielzeit 2006/07.

Eine exponierte Stellung in der aktuellen Bayern-Mannschaft hat sicherlich Youngster Musiala, der mit elf direkten Torbeteiligungen (6 Tore/5 Assists) der beste Scorer der Liga ist - zusammen mit Niclas Füllkrug, Marcus Thuram (je 8/3) und Randal Kolo Muani (3/8). Noch nie hatte ein Spieler unter 20 Jahren nach elf Spieltagen so viele Scorerpunkte auf dem Konto.