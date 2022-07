Bayerns Trainingsstart - mit und ohne Gravenberch

Der FC Bayern bereitet sich seit Montag auf die neue Saison vor. Ein Neuzugang stand gleich im Fokus.

Als letzter Bundesliga-Klub haben am Montagmorgen um 10 Uhr auch die Bayern die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Nach der Leistungsdiagnostik am Wochenende versammelte Trainer Julian Nagelsmann die wenigen Spieler, die schon aus dem Urlaub zurück sind, auf den Trainingsplätzen an der Säbener Straße.

Als erster Profi betrat Rückkehrer Joshua Zirkzee den Rasen, drehte dann jedoch - wie es später auch US-Nationalspieler Malik Tillman tat - lediglich individuell seine Runden.

Von den 16 Profis, die am letzten Spieltag der Vorsaison beim 2:2 in Wolfsburg zum Einsatz gekommen waren, blieben am Montag drei übrig: Dayot Upamecano, der nicht für die französische Nationalmannschaft berufen worden war, Omar Richards sowie Youngster Gabriel Vidovic.

Der Großteil der Nationalspieler steigt am Freitag ein, Nagelsmann gab daher zahlreichen Nachwuchsspielern - unter anderem dem 17-jährigen Kroaten Lovro Zvonarek - die Chance, sich zu zeigen.

Ryan Gravenberch mischte als einziger Sommerneuzugang mit. Der für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtete Mittelfeldspieler absolvierte wie alle anderen das Aufwärmprogramm mit Stabilisationsübungen, verließ die Gruppe allerdings nach einer halben Stunde und arbeitete individuell auf dem Nebenplatz mit Fitnesstrainer Dr. Holger Broich. Gravenberch hatte sich am Ende der Saison in den Niederlanden am Knöchel verletzt.

Währenddessen leitete Nagelsmann auf dem Hauptplatz diverse Pass-, Abschluss- und Spielformen. Nach einer Stunde und 45 Minuten war die erste Einheit des Tages beendet.