Bayerns Torwartthematik wird brisanter - Neuer setzt sich klares Ziel

Wer steht im nächsten Halbjahr zwischen den Pfosten? Diese Frage wollen die Münchner Macher schnellstmöglich geklärt haben. Dabei aber müssen mehrere Szenarien berücksichtigt werden. Yann Sommer bleibt Top-Kandidat. Und Bayerns Kapitän arbeitet schon jetzt am Comeback.

Manuel Neuer (36) hat sich den Unterschenkel gebrochen. So lautete die erste offiziell verkündete Diagnose, die nicht falsch ist, aber viel Spekulationsraum bietet. Inzwischen wird über einen Schien- und Wadenbruch spekuliert. Bestätigt oder dementiert werden diese Gerüchte nicht.

Selbst, dass Bayerns Kapitän gar nicht mehr zurückkehren könnte, macht die Runde. Nach kicker-Informationen aber will Neuer definitiv wieder zurück ins Bayerntor. Sein Ziel ist ein Comeback zur Saison 2023/24. Dafür hat er sich mit den Ärzten und den Physios einen detaillierten Reha-Plan ausgearbeitet.

Und damit bleibt die Torwartthematik beim FC Bayern kompliziert und brisant. Für die Münchner zählt vorerst allein die nun anstehende zweite Saisonhälfte, die neben der Meisterschaft am Abschneiden in der Champions League bewertet wird. Der Respekt vor dem Achtelfinalgegner Paris St. Germain ist riesig. Dafür - und vorerst wirklich nur dafür - will sich der Rekordmeister wappnen.

Sommer bleibt Top-Kandidat - Nübel nicht komplett abgeneigt von einem Winterwechsel

Nach wie vor ist Yann Sommer, 34, von Borussia Mönchengladbach der Wunschspieler für die Aufgabe in den kommenden fünf Monaten. Die Verhandlungen sind zäh, aber noch nicht zu Ende. Sommer, so heißt es aus dem Gladbacher Team, gehe mit der Situation entspannt um, einen Wechsel zum FCB empfände er persönlich aber als großen Schritt.

Zudem sind die Bayern-Bosse, falls Gladbach endgültig eine Absage erteilen sollte, auch weiterhin mit der Partei Alexander Nübel in Kontakt. Zwar habe der Keeper von AS Monaco bewusst gesagt, dass eine Rückkehr, solange Neuer noch spielt, für ihn keinen Sinn ergebe, aber: Ganz abgeneigt von einem vorzeitigen Wechsel an die Isar noch in diesem Winter, so erfuhr der kicker, ist auch der 26-Jährige nicht. Schließlich ist das immer sein Ziel gewesen, als Nummer 1 im Bayerntrikot aufzulaufen. Diese Chance böte sich ihm zumindest in diesem anstehenden Halbjahr. Nichtsdestotrotz gilt: Nübel und Neuer wird es bei Bayern nicht gemeinsam geben - also müsste sich Nübel, sofern er im Winter käme und Neuer im Sommer wieder fit ist, erneut einen neuen Verein suchen.

Prüft Bayern Keeper X?

Prüft Bayern darüber hinaus im Hintergrund noch die Verpflichtung eines Keeper X? Sollten weder Nübel noch Sommer in diesem Transferfenster verpflichtet werden können, brauchen die Münchner eine Alternative. Zumal den Münchnern in den Gesprächen mit Mönchengladbach und Monaco langsam die Zeit davonläuft.

Ulreich wurde kein uneingeschränktes Vertrauen ausgesprochen

Sven Ulreich, aktuell Neuers Vertreter, wird zwar intern geschätzt, aber das uneingeschränkte Vertrauen für die großen Aufgaben wurde ihm - bis auf ein paar Floskeln - nicht ausgesprochen. Daher bleiben den Verantwortlichen der Münchner noch neun Tage, um vor dem ersten Pflichtspiel bei RB Leipzig einen neuen Keeper - zumindest für diese Rückrunde oder auch darüber hinaus - zu präsentieren.

Toni Tapalovic, der Torwarttrainer, wurde in die Torhütersuche bisweilen nicht mit einbezogen.