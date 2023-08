Bayerns Sechsersuche: Absage an Ndidi - Joao Palhinha im Blick

Die letzten Tage in diesem Transferfenster könnten es, danach sieht es auch, noch in sich haben. Bayern sucht nach einem defensiven Sechser und einem Verteidiger, also einem Ersatz für Benjamin Pavard. Zudem könnte Ryan Gravenberch den Verein noch verlassen.

Ein Kandidat beim FC Bayern: Joao Palhinha. IMAGO/Colorsport