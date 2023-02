Bayerns Optionen ohne Kimmich - Gravenberch fehlt erneut

Dem FC Bayern fehlt gegen Bochum erstmals in dieser Bundesliga-Saison Joshua Kimmich (28). Wie geht Julian Nagelsmann die PSG-Generalprobe an?

Wie es ohne Joshua Kimmich geht, zeigte Julian Nagelsmann in der vergangenen Saison, als er seinen verlängerten Trainer-Arm wegen einer Corona-Infektion und deren Folgen acht Pflichtspiele am Stück ersetzen musste. Mal lief Marcel Sabitzer auf der Doppelsechs neben Leon Goretzka auf, mal Corentin Tolisso. Mal spielten Jamal Musiala und Tolisso zusammen oder Musiala und Marc Roca.

Sieben Siege fuhren die Bayern damals, im November und Dezember 2021, ohne Kimmich ein, nur in Augsburg unterlagen sie. In dieser Dauersaison fehlte Dauerbrenner Kimmich einmal in der Champions League, wieder wegen einer Corona-Infektion, ansonsten bestritt er jedes mögliche Pflichtspiel - und natürlich immer von Beginn an.

Am Samstag gegen Bochum (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss der inzwischen 28-Jährige zum ersten Mal seit drei Jahren eine Sperre in der Liga absitzen, nachdem er beim 4:2 in Wolfsburg früh in der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Wie Nagelsmann nun plant? "Leon wird für Josh spielen", erklärte der Bayern-Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz, "wie es auch in der zweiten Halbzeit in Wolfsburg war." Da standen Nagelsmann allerdings nur neun Feldspieler zur Verfügung. Bleibt die Frage, wer den Platz neben Leon Goretzka ausfüllt. Oder ob Nagelsmann wie schon im Pokal in Mainz (4:0) nur einen Sechser aufstellt, davor zwei Achter (Leroy Sané und Musiala) und davor die hängende Spitze (Thomas Müller) hinter dem genesenen Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner hatte in Wolfsburg noch wegen eines Magen-Darm-Infekts gefehlt.

"Leon weiß, was er zu tun hat, was seine Aufgaben auf der Position sind", sagte Nagelsmann über den Kimmich-Vertreter. "Es sind andere Spielertypen", aber Goretzka werde gegen Bochum "nicht mehr der Box-to-Box-Spieler sein", sondern soll "ein - positiv gemeint - fauler Sechser sein, der die Kette auch unterstützt und den Raum vor der Kette schließt. Denn das ist auch eine Zone, in die Bochum sehr viele Bälle reinchippt. Leon ist clever genug, da nicht überall rumzurennen, sondern die Position zu halten, weil er die Position schon ein paar Mal gespielt hat."

Upamecano vor Comeback - Gravenberch erst wieder gegen PSG bereit

In die Startaufstellung zurückkehren dürfte derweil Dayot Upamecano. Der Franzose laboriert seit längerer Zeit an Zeh-Problemen, weilte dafür vergangene Woche extra bei einem Physiotherapeuten in Konstanz und verpasste anschließend das Wolfsburg-Spiel. In dieser Woche trainierte der französische Vize-Weltmeister wieder normal.

Ryan Gravenberch plagen nach wie vor Knieprobleme, aufgrund derer er bis zuletzt nur Laufeinheiten an der Säbener Straße absolvieren konnte - und auch in Bochum ausfällt. "Das Spiel kommt zu früh", so Nagelsmann, der aber im Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Paris St. Germain am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder fest mit dem Niederländer rechnet.