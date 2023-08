Bayerns Kepa-Deal platzte ganz am Ende - "Werden eine gute Lösung präsentieren"

Manuel Neuers Comeback ungewiss, Yann Sommer bei Inter Mailand, Wunschkandidat Kepa zieht Real Madrid vor: Bei der Präsentation von Stürmerstar Harry Kane gab CEO Jan-Christian Dreesen einen Einblick in die Pläne des FC Bayern auf der Torhüterposition.

Kepa unterschreibt wohl in Madrid, die Torwartsuche für Jan-Christian Dreesen (re.) & Co. geht damit weiter. Getty Images/imago images

Hätte sich Thibaut Courtois nicht das Kreuzband gerissen, hätten die Bayern neben Harry Kane am Sonntag vielleicht auch Kepa vorgestellt, den 28-jährigen spanischen Torwart. "Wir waren sehr nah dran, hätten normalerweise mit Kepa heute oder morgen einen neuen Torwart präsentieren wollen, wenn er sich nicht ganz zum Schluss für Real Madrid entschieden hätte", erzählte Dreesen mit dem Verweis auf die Nationalität des Torhüters, der bislang beim FC Chelsea spielte.

Rulli kein Kandidat mehr - Ulreich in Bremen im Tor?

Ohne ins Detail zu gehen, fügte Bayerns Vorstandschef an: "Es gibt noch andere Möglichkeiten, wir werden eine gute Lösung präsentieren." Eine wäre Geronimo Rulli gewesen, Torwart von Ajax Amsterdam. Dies bestätigte Michael Reschke am Sonntag im "Sport1-Doppelpass", dessen Agentur den Argentinier vertritt. Doch der 31-Jährige verletzte sich am Samstag an der Schulter, kann deshalb ebenfalls von der Kandidatenliste gestrichen werden.

Ein neuer Torwart ist nötig, weil aktuell neben Sven Ulreich bloß das unerfahrene Talent Tom Ritzy Hülsmann (19) zur Verfügung steht. "Wir sind zuversichtlich, dass Manuel Neuer im Laufe des zweiten Halbjahres wiederkommen wird. Er selber ist sehr zuversichtlich", sagte Dreesen über das Comeback des Nationaltorwarts, der sich im vergangenen Dezember beim Skifahren einen sehr komplizierten Unterschenkelbruch zugezogen hatte. Der Zeitpunkt des Comebacks sei schwierig zu benennen, so Dreesen. "Den kann man bei einer so schweren Verletzung nie sagen. Deswegen brauchen wir einen zweiten Torwart."

Nach kicker-Informationen wäre auch ein junger Keeper eine Möglichkeit, der sich ein Duell mit Ulreich liefert. Gut möglich, dass Letzterer auch am Freitag zum Bundesligastart in Bremen im Tor stehen wird. "Mir ist wichtig zu betonen, dass wir mir mit Sven Ulreich einen Torwart haben, der immer da ist, wenn es schwierig ist. Das hat er in der Vergangenheit öfter bewiesen. Das Spiel gegen Leipzig haben wir nicht verloren, weil Sven Ulreich nicht gut gehalten hat, ganz im Gegenteil. Wir sind sehr froh, dass Sven da ist", lobte Dreesen den 35-Jährigen. Dennoch läuft die Suche nach der Kepa-Absage auf Hochtouren.