Bayerns Abwehr: Zwei echte Neuzugänge und ein gefühlter

Mit dem DFB-Pokalspiel beim Fünftligisten Bremer SV startet der FC Bayern am Freitagabend in die Pflichtspielsaison. Neue Gesichter gibt es in der Abwehr. Bis zur Rückkehr der verletzten Lucas Hernandez und Alphonso Davies hat sich eine Viererkette in den vier sieglosen Testspielen herauskristallisiert.

Sofort gefragt: Bayerns Neuzugang Dayot Upamecano. imago images/Laci Perenyi