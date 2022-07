Bayern-Wechsel? Tedesco setzt bei Laimer auf den Zeitfaktor

An diesem Samstag (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) steht RB Leipzig das erste Pflichtspiel der neuen Saison an: das Duell um den Supercup gegen den FC Bayern München. RB will dabei den zweiten Titel der Vereinsgeschichte holen - mit Konrad Laimer.

Vor dem Kräftemessen mit dem Rekordmeister herrscht beim DFB-Pokalsieger hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit indes noch ein wenig Unklarheit. "Wir haben gut gearbeitet im Rahmen dessen, was möglich war", sagt Trainer Domenico Tedesco, "die Wahrheit wird sich zeigen."

Was den Stellenwart des Supercup angeht, lässt der Leipziger Coach keinen Zweifel daran, dass man bei RB der Premiere mit großer Freude entgegen sieht. "Alles, was offiziell ist und wo es was zu gewinnen gibt, wollen wir gewinnen", sagt der 36-Jährige. Die Generalprobe missriet mit dem 0:5 gegen den FC Liverpool allerdings gründlich, und gerade die einfachen Fehler vor den Gegentore haben Tedesco geärgert, "aber das ist Schnee von gestern".

Tedesco: Bayern-Kader "stärker als letztes Jahr"

Dass die Bayern ohne den an den FC Barcelona verkauften Robert Lewandowski in Leipzig aufkreuzen, vereinfacht die Sache für Leipzig Tedescos Ansicht nach nicht. "Robert wird ihnen fehlen", stellt der Coach gleichwohl klar. Auf der anderen Seite habe sich der FC Bayern "extrem verstärkt" so der Tedesco, "der Kader ist in der Summe stärker als letztes Jahr". Dass die Münchner mit Sadio Mané und ohne echten Mittelstürmer flexibler als im Vorjahr wären, will der Trainer so nicht sagen. "Die Flexibilität hatten sie auch mit Lewandowski", betont er mit Blick auf Serge Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané oder dem diesmal fehlenden Leon Goretzka.

Was das Thema Konrad Laimer angeht, der von den Bayern umworben wird, hegt der RB-Trainer keine Bedenken, dass der 25 Jahre alte Österreicher gehemmt auftreten könnte. "Konni ist voll fokussiert und trainiert sehr gut. Das ist ein Sportler, das ist ein starker Charakter", sagt er. Laimer sei nach wie vor Spieler von RB, so Tedesco weiter, "und solange es nicht anderes gibt, hat er meine volle Unterstützung". Was einen Transfer Laimers nach München angeht, so glaubt der Leipziger Coach, dass es, "je länger sich das zieht, umso schwieriger wird, das zu machen." Die Zeit spreche für RB Leipzig, so Tedesco weiter.

Fehlen werden am Samstag nach wie vor Yussuf Poulsen (Aufbautraining nach Muskelfaserriss an den Adduktoren), Josko Gvardiol (Trainingsrückstand nach Eingriff am Oberschenkel) und auch Alexander Sörloth (Fußprellung). Mohamed Simakan (muskuläre Probleme) konnte ebenfalls zuletzt nur individuell trainieren, mit ihm wird aber gegen die Bayern gerechnet.