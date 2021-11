Bayern-Vorsprung wächst dank RB - VfL-Keeper Riemann verschießt Elfer

Dank des Leipziger Heimsieges gegen Borussia Dortmund ist der Vorsprung von Spitzenreiter Bayern München auf die Konkurrenz angewachsen. Verrückte Szenen bot am Nachmittag derweil die zweite Hälfte in Bochum.

Protagonisten am Bundesliga-Samstag: Robert Lewandowski (links in der Mitte) und Manuel Riemann. imago images (2)

Nkunku dreht auf - Leipzig schlägt BVB

RB Leipzig hat am Samstagabend sein fünftes Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison verdient mit 2:1 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Die Sachsen gaben vom Start weg den Ton an, Nkunku belohnte die Hausherren nach 29 Minuten. Insgesamt ging RB aber einmal mehr zu fahrlässig mit seinen Chancen um, was Reus bei einer der wenigen BVB-Chancen eiskalt ausnutzte (52.). Anschließend belagerte Leipzig Kobels Tor - Nkunku traf nur den Pfosten (64.), ehe Poulsen am zweiten Pfosten goldrichtig stand und den 2:1-Endstand herstellte (68.). Mukiele köpfte kurz darauf ein, stand aber im Abseits (73.).

Lewandowski knackt die 100

Der Leipziger Sieg spielte vor allem dem FC Bayern in die Karten, der sein Ziel der zehnten deutschen Meisterschaft in Folge fest im Blick hat: Bereits am Samstagnachmittag hatte der Rekordmeister beim 2:1 auch die bis dato ungeschlagenen Freiburger erstmals stolpern lassen. Die Breisgauer wehrten sich, waren bei Goretzkas Führungstor aber einmal nicht auf der Höhe (30.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lewandowski aus kurzer Distanz und erzielte damit Bayerns 100. Bundesligator im Jahr 2021 - nur noch zwei Treffer fehlen, um den Kölner Rekord (101) aus dem Jahr 1977 zu knacken. Haberers Anschlusstor kam letztlich zu spät (90.+3).

Altes Muster: Nmecha trifft, Kohfeldt jubelt

Drei Pflichtspiele, drei Siege: Florian Kohfeldt hat einen Traumstart als Trainer des VfL Wolfsburg hingelegt. Die Niedersachsen gewannen auch ihr zweites Bundesligaspiel unter der Leitung des 39-Jährigen. Natürlich Nmecha - Torschütze in Leverkusen, Matchwinner gegen Salzburg und erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert - erzielte für die Wölfe das goldene Tor gegen Augsburg bereits nach 14 Minuten.

Trotz dreier Alu-Treffer: Bielefeld feiert ersten Sieg

Die Talfahrt des VfB Stuttgart hält derweil an, die Schwaben verloren mit 0:1 gegen Arminia Bielefeld und damit ihr drittes Bundesligaspiel in Folge. Okugawa hatte für die Ostwestfalen beim auch für Trainer Frank Kramer so wichtigen Auswärtsspiel den entscheidenden Treffer erzielt (19.). Bielefeld verzweifelte anschließend am Aluminium - Außenpfosten Andrade, Latte Pieper, Latte Serra -, brachte den ersten Saisonsieg aber über die Zeit.

Pantovic sorgt aus der eigenen Hälfte für Ekstase

Der VfL Bochum hat wettbewerbsübergreifend das dritte Heimspiel in Folge gewonnen: Der Aufsteiger schlug Hoffenheim mit 2:0 an der Castroper Straße und kletterte mit nun 13 Punkten auf Rang zwölf. Novothnys Führungstreffer wurde nach VAR-Einsatz doch gegeben, ehe Keeper Riemann wie im DFB-Pokal zum Elfmeter antrat - den Ball aber drüberdonnerte (76.). Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit, als Pantovic aus der eigenen Hälfte (!) ins verwaiste TSG-Gehäuse traf (90.+7).