Bayern-Star Mané ist wieder Afrikas Fußballer des Jahres

Sadio Mané wurde in Marokko erneut mit der Auszeichnung für Afrikas besten Fußballer geehrt. Anders als zuerst geplant reist der Profi des FC Bayern nun doch direkt nach München zurück.

Afrikas Fußballer des Jahres: Angreifer Sadio Mané gewann in diesem Jahr mit dem Senegal auch schon die Afrikameisterschaft. AFP via Getty Images

Bayern-Stürmer Sadio Mané ist zum zweiten Mal zu Afrikas Fußballes des Jahres ausgezeichnet worden. Der 30 Jahre alte Senegalese hatte mit der Nationalelf seines Heimatlandes in diesem Jahr den Afrika-Cup gewonnen und war zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.

Mit dem FC Liverpool, von dem Mané in diesem Sommer nach München gewechselt war, holte er außerdem den Ligapokal sowie den FA-Cup, in der Champions League stand er mit den Reds im Finale - und verlor dort mit 0:1 gegen Real Madrid. "Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis zu bekommen. Ich widme diese Trophäe der Jugend meiner Heimat", sagte Mané, der in seiner Heimat als Nationalheld verehrt wird.

Neben Mané war mit dem Ägypter Mohamed Salah ein weiterer Profi unter den drei Finalisten, der in der vergangenen Saison für Liverpool auflief. Das Trio komplettierte Chelseas Torhüter Edouard Mendy, der ebenfalls mit Senegal Afrikameister wurde. Salah kam allerdings nicht nach Rabat, sondern schoss beim 5:0-Testspielsieg seines Teams bei RB Leipzig den Führungstreffer.

Rückkehr direkt nach München

Mané hatte für die Preisverleihung in der marokkanischen Hauptstadt den Tross des FC Bayern in den USA verlassen, wo der deutsche Rekordmeister derzeit auf Vorbereitungsreise ist. Aus Nordafrika fliegt er nun direkt nach München, wohin seine Teamkollegen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ebenfalls aufbrechen. Ursprünglich, das hatte FCB-Coach Julian Nagelsmann ausgerechnet, wollte Mané "18.000 Flugmeilen" abreißen und erst wieder in die USA fliegen. Diese Tour allerdings kürzt er nun doch ab.