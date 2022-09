Bayern ratlos und auf der Suche nach der Wahrheit

Der FC Bayern verlor nicht nur in Augsburg, sondern blieb im vierten Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Ein Trend, den niemand will und der alle im Verein alarmiert.

Zurecht ließ sich der FC Bayern zum Saisonstart feiern. Ein Sieg im Supercup gegen Leipzig (5:3), drei Dreier zum Auftakt mit einem Torverhältnis von 15:1. Vielerorts war schon die Rede von den unbesiegbaren Münchnern - eine These, die bis zu diesem Samstagnachmittag ihre Gültigkeit hatte. Das 0:1 beim FC Augsburg war tatsächlich erst die erste Saisonniederlage. Gefühlt waren es mehr, was womöglich auch am vierten sieglosen Bundesligaspiel in Folge liegt. Und daran, wie der FC Bayern derzeit auftritt. Ein Trend, den niemand will und der alle im Verein alarmiert.

Das 2:0 am Dienstagabend gegen den FC Barcelona hatte noch für Jubel gesorgt. Oliver Kahn, der Vorstandsboss hatte allerdings schon da gemahnt, dass die Münchner nicht in Euphorie verfallen sollen, hatten sie doch viel Glück gegen die Katalanen: Der Schiedsrichter verweigerte Barça einen Strafstoß, Marc-André ter Stegen patzte beim 1:0, Manuel Neuer und der Pfosten retteten.

Die Wahrheit sind die Ergebnisse in der Liga

Nur vier Tage später ist der Sieg gegen den FC Barcelona allein für das Weiterkommen in der Champions League, ansonsten kaum mehr etwas wert. Viel mehr wirkt das 2:0 wie ein Ausrutscher ins Positive. Die Wahrheit sind die Ergebnisse in der Liga. Drei Remis und eine Niederlage aus den jüngsten vier Partien, ein Torverhältnis von 4:5. Tabellenplatz vier. Drei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund, der SC Freiburg und Union Berlin spielen erst am Sonntag.

Die Liga, so predigen die Verantwortlichen beim FC Bayern seit eh und je, ist der wichtigste Wettbewerb. Und, noch viel entscheidender: der ehrlichste. Weshalb es in der nun anstehenden Länderspielpause sehr viel zu klären gibt - die Diskussion über eine echte Neun ist da nur ein Thema.