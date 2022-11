Bayern plant Testspiel nach Katar-Reise: Salzburg zu Gast auf dem Campus

Der FC Bayern München testet nach der Rückkehr aus seinem Trainingslager in Doha gegen den österreichischen Meister RB Salzburg.

Die vielen WM-Teilnehmer des FC Bayern München kehren bereits kurz nach dem Turnier nach Katar zurück - am 6. Januar wird der deutsche Rekordmeister in Doha ein sechstätiges Trainingslager aufschlagen. Kurz nach der Rückkehr aus Katar steht dann ein Testspiel auf dem Programm. Am FC Bayern Campus wird der Tabellenführer der Bundesliga am 13. Januar gegen RB Salzburg testen, wie der Klub am Dienstag bekanntgab. Die Uhrzeit der Partie steht noch nicht fest.

Jene Profis, die nicht mit zur WM in Katar gereist sind, stellen im Bayern-Kader die Ausnahme dar, sie sind zunächst in München geblieben und haben zwei Wochen freibekommen. Vom 28. November bis 9. Dezember soll eine Kleingruppe um Sven Ulreich und Marcel Sabitzer dann schon wieder mit dem Training loslegen. WM-Spieler des FCB, die beim Turnier verfrüht ausscheiden, werden womöglich noch nachträglich zu dieser Trainingsgruppe dazustoßen.

Vom 10. Dezember an ist dann wieder Pause an der Säbener Straße, ehe

die Vorbereitungen auf den zweiten Saisonteil am 3. Januar wieder anlaufen. An diesem Tag stehen medizinische Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik auf dem Programm, ehe das Team Julian Nagelsmann drei Tage später nach Katar aufbricht.

Die Bundesliga geht für die Bayern schließlich mit einem Topspiel weiter. Bei RB Leipzig gastieren die Münchner am Freitag, 20 Januar, zum Auftakt des 16. Spieltags.