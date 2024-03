Bayern ohne Sané in Freiburg

Der Auftakt zum 24. Spieltag in Freiburg geht ohne Leroy Sané über die Bühne. Der angeschlagene Nationalspieler wird dem FC Bayern fehlen.

Muss in Freiburg aussetzen: Leroy Sané. DeFodi Images via Getty Images

Nach Angaben der Sport Bild kann Sané am Abend beim Auswärtsspiel in Freiburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht mitspielen. Eine Alternative für den Offensivmann wäre Youngster Mathys Tel.

Für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend gegen Lazio Rom gebe es allerdings noch Hoffnung in Sachen Sané-Einsatz.

Trainer Thomas Tuchel hatte bereits am Donnerstag den Einsatz Sanés wegen Schmerzen an der Patellasehne in Frage gestellt. "Er ist jemand, der Schmerzen wahnsinnig gut tolerieren kann. Er spürt etwas in den letzten Wochen. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel auf die Zähne gebissen. Ich spüre, dass er nicht komplett frei ist. Er hat viele Wehwehchen und zahlt ein bisschen für die Überbelastung Tribut", sagte Tuchel. Man müsse "von Tag zu Tag schauen".

Sané hat auf Ligaebene in der laufenden Saison bislang acht Tore und zwölf Assists gesammelt (kicker-Notenschnitt 2,85). Nach dem Jahreswechsel gelang dem früheren Schalker jedoch kein Treffer mehr in der Bundesliga.

Davies kehrt zurück

Dafür kehrt Alphonso Davies nach überstandener Knieverletzung in Freiburg in den Kader zurück. Neben dem gelbgesperrten Matthijs de Ligt fehlen weiterhin Serge Gnabry, Kingsley Coman, Sacha Boey und Noussair Mazraoui.