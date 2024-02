Bayern-Neuzugänge und Tuchel gegen Gladbach dabei

Gleich zwei neue Gesichter und vermutlich ein altes Gesicht finden sich am Samstag beim FC Bayern ein - mit unterschiedlichen Aussichten.

Neu ist dieser Tage vieles beim FC Bayern. Sacha Boey zum Beispiel, der sich am Dienstag als Neuzugang an der Säbener Straße vorstellen durfte. Bryan Zaragoza, der schneller als erwartet vom FC Granada verpflichtet wurde, war am Freitag dran und sagte lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Und neben ihm saß nicht etwa Trainer Thomas Tuchel, wie das einen Tag vor einem Pflichtspiel üblich wäre. Sondern Sportdirektor Christoph Freund.

Tuchel blieb auch am Freitag zunächst krank zuhause, wird das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber nicht verpassen. Der 50-Jährige soll am Nachmittag erstmals seit Dienstag zurückkehren, das Abschlusstraining leiten und gegen Gladbach auf der Bank sitzen.

Mazraoui soll vermutlich auf der Bank Platz nehmen

Und bei den Spielern? Sieht es zumindest etwas besser aus als noch am vergangenen Wochenende in Augsburg (3:2). Kingsley Coman, der sich beim Münchner Führungstreffer durch Aleksandar Pavlovic einen Innenbandriss zugezogen hatte, wird zwar fehlen, dafür werden zwei neue und vermutlich ein altes Gesicht auftauchen im Aufgebot.

Noussair Mazraoui soll nach dem Achtelfinalaus beim Afrika-Cup mit Marokko (0:2 gegen Südafrika) am Freitag wieder mit seinen Mannschaftskollegen trainieren und könnte dann eine Option sein, Positionskonkurrent Boey ist nach zahlreichen Einheiten mit den neuen Kollegen eine ernsthafte Alternative für die Startelf.

Zaragoza soll ähnlich wie Mazraoui das Abschlusstraining am Freitag mitmachen und dann vermutlich auf der Bank Platz nehmen. Der 22-Jährige hatte noch am Montag bei Granadas 0:2 in Getafe, das sich Freund vor Ort anschaute, 90 Minuten auf dem Platz gestanden.