Bayern-Matchwinner Krätzig: "Da denkt man nicht viel"

Die Bayern gewinnen zum Abschluss ihrer Asienreise ein Freundschaftsspiel gegen den FC Liverpool. Am Ende schießt sich ein völlig Unbekannter in den Mittelpunkt: der erst 20-jährige Frans Krätzig.

Von Bayerns Asienreise aus Singapur berichtet Georg Holzner

Verfolgt von zwei Liverpool-Verteidigern war Frans Krätzig in der Nachspielzeit auf der linken Seite nach einem langen Ball von Matthijs de Ligt auf und davon. 20 Meter vor dem Tor ballerte der Youngster aus dem Lauf heraus einfach drauf los - und bescherte dem FC Bayern zum Abschluss der Asientour nach einem wilden Hin und Her den zweiten Sieg im dritten Testspiel (4:3). "Da habe ich nicht so viele Möglichkeiten gesehen", gab Krätzig danach freudestrahlend zu: "Entweder er geht in den Himmel oder in den Knick. Diesmal ging er zum Glück rein." In dem Moment des Schusses, sagt er, "da denkt man nicht viel", das geschieht "aus dem Gefühl heraus".

Direkt nach Abpfiff gabs logischerweise zahlreiche Glückwünsche, unter anderem von beiden Trainern. Thomas Tuchel gratulierte ihm zu diesem Tor - und auch Jürgen Klopp. "Ich glaube, er war überrascht, dass ich so schießen kann", antwortete Krätzig schmunzelnd auf die Frage, was der Liverpool-Trainer ihm gesagt habe.

"Meine Hauptaufgabe bleiben die Amateure"

Aber wer ist Krätzig? Er spielt normalerweise in der U 23, also der Amateur-Mannschaft beim FCB. Dort eigentlich als Linksverteidiger. Trainer Tuchel setzte ihn diesmal offensiver ein, auf dem Flügel. Und es zahlte sich aus. "Ich bin unglaublich froh und glücklich, diese Möglichkeit, mich zu zeigen, bekommen zu haben", freute sich der Siegtorschütze.

Jetzt, nach einer für ihn erfolgreichen Asientour, so sagt er, "konzentriere ich mich auf die Sachen, die ich bei den Amateuren mache. Wenn was passiert, passiert was. Meine Hauptaufgabe aber bleiben die Amateure."

Für Krätzig und den Rest des FC Bayern ging es nach der Partie direkt weiter zum Flughafen. Kurz nach Mitternacht (Ortszeit, kurz nach 18 Uhr MESZ) hebt der Flieger in Richtung München ab. Zurückerwartet wird der Tross am Donnerstagmorgen.