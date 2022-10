Bayern im Achtelfinale in Mainz, BVB in Bochum - Frankfurt empfängt Darmstadt

Am Sonntag wurde das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost, gespielt wird aber erst in drei Monaten nach der WM-Pause. Dann kommt es zu vier Bundesliga-Duellen - und einem stimmungsvollen Kracher in Frankfurt.

Ligaintern regeln müssen es acht Bundesligisten im neuen Jahr im Achtelfinale des DFB-Pokals richten: Union Berlin empfängt den VfL Wolfsburg, im Revier hat Borussia Dortmund die kurze Reise zum VfL Bochum vor sich, die Mainzer wollen im Heimspiel für eine Überraschung gegen Rekord-Pokalsieger Bayern München sorgen und Leipzig bekommt es mit der TSG Hoffenheim zu tun.

Ein höchst stimmungsvolles Duell ist indes in Hessen zu erwarten, wenn Eintracht Frankfurt den aktuellen Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 empfängt. Die beiden Stadien trennen gerade einmal knapp 30 Kilometer.

Auf einen Blick Das Pokal-Achtelfinale

Zwei andere Zweitligisten hatten etwas mehr Glück - und bekamen jeweils Heimspiele gegen einen Bundesligisten zugelost: So muss der SC Freiburg beim SV Sandhausen antreten, der VfB Stuttgart ist in Paderborn beim offensivstarken SCP in der Pflicht. Darmstadt (2:1 gegen Gladbach) und Paderborn (5:4 i.E. gegen Bremen) sammelten in der zweiten Runde bereits Erfahrung mit dem Eliminieren von Bundesligisten.

Das einzige Zweitliga-Duell im Achtelfinale liefern sich der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf. Die beiden Traditionsklubs waren erst kürzlich aufeinandergetroffen, wobei Markus Weinzierl mit dem FCN die Heimserie von F95-Coach Daniel Thioune reißen ließ.

Achtelfinale erstreckt sich auf vier Termine

Losfee am Sonntag war Maria Asnaimer, Torjägerin des Siebtligisten TuS Germania Lohauserholz-Daberg und mit 93 Treffern aus 33 Spielen torhungrigste Gewinnerin der Torjägerkanone für alle. Oliver Bierhoff, der Geschäftsführer Nationalmannschaft und Akademie, fungierte als Ziehungsleiter.

Um die acht Viertelfinalplätze wird wegen der Winter-WM in Katar erst im neuen Kalenderjahr gespielt. Erstmals erstreckt sich das Achtelfinale gleich auf vier Spieltermine: den 31. Januar, den 1. Februar und den 7. sowie 8. Februar 2023. Eigentlich hätte ab dieser Saison das Achtelfinale erstmals schon im Dezember ausgetragen werden sollen. Wegen der WM gibt es aber direkt eine Ausnahme.

Der Plan, das Viertelfinale auf vier Tage auszudehnen, wird erstmals in der Spielzeit 2023/24 in die Tat umgesetzt. In diesen "Genuss" kommt in der Pokal-Saison 2022/23 das verschobene Achtelfinale.