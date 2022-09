Traumhafter Torjägertag

Beim Länderspiel zwischen Deutschland und Ungarn wurden die Gewinner der "Torjägerkanone® für alle" geehrt. Rückblick auf einen besonderen Abend.

Ehrung der Gewinner der "Torjägerkanone® für alle" am Freitagabend in Leipzig. Von links (oben): kicker-Chefredakteur Jörg Jakob, Marc Enger, Janik Michel, Hannah Paulini, Kai Hoffmann, Meike Meßmer, Sophie Hopfe, Ulf Kirsten, VW-Vorständin Imelda Labbé. Unten (von links): Alina Marie Scheben, Aleksandar Stoilov, Sascha Ziesche, Larissa Puls, Maria Asnaimer, Kamaljit Singh. Moritz Mueller

Es k lingt für viele Amateurfußballer wie ein Traum: Man steht bei einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Spielfeldrand. Direkt neben einem kicken DFB-Stars wie Kai Havertz und Jamal Musiala, über die Lautsprecheranlage läuft "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen und man hält eine echte Torjägerkanone in der Hand. Dazu Blitzlichtgewitter, der Applaus von Tausenden Zuschauern auf den Rängen und ein "Meet and Greet" mit Weltmeister Benedikt Höwedes, Triple-Sieger Mario Gomez und dem dreimaligen Bundesliga-Torschützenkönig Ulf Kirsten. Für die Gewinner der "Torjägerkanone® für alle" wurde dieser Traum beim Nations-League-Spiel der DFB-Elf gegen Ungarn am vergangenen Freitag wahr.

Für ihre zahlreichen Tore in der Saison 2021/22 bekamen die Stürmerinnen und Stürmer die nagelneuen weißen Kanonen von Höwedes, Kirsten, kicker-Chefredakteur Jörg Jakob und Imelda Labbé, Volkswagen-Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales, überreicht. Mit der "Torjägerkanone® für alle" würdigen kicker, VW und das DFB-Amateurportal FUSSBALL.DE die Leistungen der Torjägerinnen und Torjäger im deutschen Amateurfußball. "Jede kleine oder große Fußballkarriere nimmt im Amateurverein ihren Anfang. Daher freuen wir uns, dass wir die treffsichersten Stürmerinnen und Stürmer mit der „Torjägerkanone® für alle" auszeichnen können“, sagte Labbé am Rande der Ehrung. Die Auszeichnung knüpfe Jakob zufolge an die große Tradition der kicker-Torjägerkanone an und sei "eine wunderschöne Verbindung zwischen den Profis und Amateuren im deutschen Fußball".

Während sich die Nationalmannschaft bei der 0:1-Niederlage gegen Ungarn 95 Minuten vergeblich um ein Tor mühte, saß auf der Tribüne die geballte Stürmerpower von 843 Toren - so viele schossen nämlich die 15 Gewinner der "Torjägerkanone® für alle" in der vergangenen Saison. 15 Gewinner, 15 besondere Geschichten: Von Meike Meßmer, die rund die Hälfte ihrer 33 Tore für den 1. FC Köln II (3. Liga) mit dem Kopf erzielte, über Marc Enger vom SuS Essen-Haarzopf (9. Liga), der seine Karriere wegen Herzproblemen unterbrechen musste und mit 77 Toren nun ein sagenhaftes Comeback feierte, bis hin zu Kamaljit Singh, der als Auswahlspieler der nordindischen Provinz Punjab bereits gegen eine Auswahl des FC Liverpool spielte und für Eintracht Nordhorn (7. Liga) 55 Tore erzielte.

Stolz nahm Singh im Leipziger Stadion seine Kanone und die Glückwünsche von Benni Höwedes und Ulf Kirsten entgegen: "Jetzt ist mir erst klar geworden, was ich da eigentlich erreicht habe. Es fühlt sich gigantisch an, eine solche Kanone in der Hand zu halten", sagt Singh. In der Halbzeitpause des Länderspiels wurden die Gewinner am Spielfeldrand vorgestellt, auf der Videowand waren ihre strahlenden Gesichter zu sehen, die Fans klatschten anerkennend Beifall. Mit feucht glänzenden Augen schildert Hannah Paulini vom Eimsbütteler TV (4. Liga) das surreale Erlebnis: "Direkt neben mir hat sich Jamal Musiala aufgewärmt. Das war schon Wahnsinn." Marc Enger wäre am liebsten gar nicht mehr runter vom Platz: "Ein unbeschreibliches Gefühl", sagt der Westfale rückblickend. Sein persönliches Highlight: Zur Ehrung mischte sich der ehemalige Nationalstürmer Mario Gomez unter die Gewinner und nahm sich Zeit für einen persönlichen Austausch. "Gomez war früher mein Idol. Ich habe auch, wie er damals, die 33 auf dem Trikot." Für einen weiteren Gewinner, Kai Hoffmann vom Essener SC Preußen 02 (8. Liga), ist ein anderes Erlebnis aus dem Stadion in besonderer Erinnerung geblieben. "Ich habe in der Menge ein Plakat gesehen: Jemand wollte mein Trikot", erzählt Hoffmann augenzwinkernd. Schnell wurde ihm klar, dass auf dem Plakat ein anderer "Kai" gemeint war: Kai Havertz stand nur wenige Meter hinter ihm.

Während die deutschen Nationalspieler nach Schlusspfiff mit bedrückten Mienen in den Stadionkatakomben verschwanden, ließen die Gewinner ihren besonderen Tag etwas weiter oben im VIP-Bereich ausklingen und konnten dabei anwesende Fußballpersönlichkeiten wie DFB-Direktor Oliver Bierhoff, RB-Leipzig-Trainer Marco Rose, BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke oder DFB-Präsident Bernd Neuendorf aus nächster Nähe erleben. Es waren die letzten Eindrücke eines unvergesslichen Tages: Kurz vor Mitternacht ging es hinaus aus dem Stadion - mit der "Torjägerkanone® für alle" unterm Arm. Ein Traum war Wirklichkeit geworden.

Die Gewinner

Männer:

4. Liga: Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching, 28 Tore)

5. Liga: Marcel Platzek (1. FC Bocholt, 39 Tore)

6. Liga: Janik Michel (FC Holzhausen, 47 Tore)

7. Liga: Kamaljit Singh (SV Eintracht Nordhorn, 55 Tore)

8. Liga: Achraf Gara Ali (FC Kalbach) und Kai Hoffmann (Essener SC Preußen 02) mit jeweils 56 Toren.

9. Liga: Marc Enger (SuS Essen-Haarzopf II, 77 Tore)

10. Liga: Aleksandar Stoilov (MK Makedonija Stuttgart, 84 Tore)

11. Liga: Sascha Ziesche (FC Stern Marienfelde III, 76 Tore)

Frauen:

3. Liga: Meike Meßmer (1. FC Köln II, 33 Tore)

4. Liga: Hannah Paulini (Eimsbütteler TV, 58 Tore)

5. Liga: Sophie Hopfe (BSC Preußen 07 Blankenfelde, 51 Tore) + Larissa Puls (SG Phönix Wildau, 43 Tore) *Hopfe wurde erst nachträglich in die Wertung genommen, weshalb es in der 5. Liga der Frauen zwei Gewinnerinnen gibt.

6. Liga: Alina Marie Scheben (TSV Solingen, 47 Tore)

7. Liga: Maria Asnaimer (TuS Germania Lohauserholz-Daberg, 93 Tore)