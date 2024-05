Bayern gegen Stuttgart läuft im Free-TV

Hinter Meister Leverkusen tobt noch der Kampf um Platz zwei. Und auf das direkte Duell zwischen Stuttgart und Bayern dürfen sich die Fans im Free-TV freuen.

Der VfB Stuttgart spielt eine außergewöhnliche Saison, nie stand ein Tabellendritter zu diesem Zeitpunkt mit mehr Punkten da. Die Europa-League-Teilnahme haben die Schwaben mit dem hochverdienten 3:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt bereits abgesichert. Das reicht der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß aber nicht, sie will in der kommenden Saison in der Champions League an den Start gehen.

Punktgleich mit dem Zweiten Bayern (je 63) steht der VfB, der auch den DFL-Supercup im Hinterkopf hat, aktuell auf Rang drei. Weil es am 32. Spieltag auch noch zum direkten Duell mit dem deutschen Rekordmeister kommt, haben die Schwaben die Vizemeisterschaft sogar in der eigenen Hand. Die passende Bühne dafür ist bereitet: Wie SAT.1 am Mittwoch offiziell mitteilte, wird der Südgipfel am 4. Mai um 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) im Free-TV übertragen.

Bereits ab 15 Uhr wird sich das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team aus der MHP Arena, deren Umbau nun offiziell abgeschlossen ist, melden. Wer keinen Zugang zum Free-TV-Sender hat, kann das Bundesliga-Spitzenspiel auch im Livestream bei Joyn oder auf ran.de verfolgen.

Im Hinspiel sah der VfB kein Land

Die Live-Übertragung der Begegnung ist Bestandteil einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland. Jene Vereinbarung umfasste insgesamt vier Bundesligaspiele in den Saisons 2022/23 sowie 2023/24 und findet nun mit dem Duell VfB-FCB einen krönenden Abschluss.

Die Stuttgarter werden sich aber vor allem teurer verkaufen wollen als noch im Hinspiel: In der Allianz-Arena sah der VfB kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres kein Land und verlor bei ersatzgeschwächten Bayern verdient mit 0:3. Die Tore erzielten Harry Kane (2) und Verteidiger Min-Jae Kim.