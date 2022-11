Glanzlose Bayern bleiben Frankfurt auf den Fersen

Die Bayern-Frauen bleiben auch im vierten Bundesliga-Spiel in Folge ungeschlagen. Beim 2:0-Sieg gegen Essen boten die Münchnerinnen jedoch eine schwache Vorstellung und machten erst kurz vor Schluss den Deckel drauf.

Münchens Trainer Alexander Straus nahm nach dem furiosen 7:0 über den MSV Duisburg im DFB-Pokal drei Änderungen an seiner Startelf vor und brachte Tainara, Lohmann und Schüller für Stanway, Laurent und Dallmann. Auf der anderen Seite nahm SGS-Coach Markus Högner gegenüber dem 1:0 über Werder Bremen im Pokal keine Veränderungen vor.

Die Bayern machten es von Beginn an konzentriert und waren spielbestimmend. Essen stand zwar defensiv stabil, kam dabei allerdings kaum aus der eigenen Hälfte heraus und so dauerte es knapp eine halbe Stunde, bis die Münchnerinnen eine gefährliche Aktion im Strafraum verzeichnen konnten.

Magull vollendet die erste Chance - Bühls Treffer zählt nicht

Die führte dann auch direkt zum Tor, nachdem Schüller Magull an der Strafraumkante bedient hatte und Letztere eiskalt unten rechts einschob (28.). Wenig später lag das Leder erneut im Tor, doch Bühls Treffer zählte aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht (34.). So ging es mit einem verdienten 1:0 in die Pause.

Es dauerte eine Viertelstunde, ehe Essens Kowalski mit ihrem Freistoß aus rund 17 Metern den zweiten Durchgang einläutete und den Bayern-Kasten um gut einen Meter verfehlte (62.). Nach einem weiteren harmlosen Freistoß-Versuch der Essenerinnen war es Lohmann, die mit einem satten Flachschuss Winkler prüfte (74.).

Insgesamt kam im zweiten Durchgang zu wenig von den Münchnerinnen, man brachte gegen den engagierten Außenseiter aber den Sieg über die Zeit, weil kurz vor Schluss die eingewechselte Kett einen Konter vollendete und auf 2:0 stellte (90.).

Am kommenden Spieltag sind die Bayern zu Gast bei der TSG Hoffenheim (Freitag, 19 Uhr), während die SGS Essen am 4. Dezember ab 16 Uhr den SV Werder Bremen empfängt.