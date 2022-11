Prasnikars Lucky Punch! Frankfurt bleibt an Wolfsburg dran

Nach dem überraschenden DFB-Pokal-Aus in Leipzig hat sich Frankfurt in der Liga schadlos gehalten. Die noch ungeschlagene Eintracht schlug in der Nachspielzeit gegen Leverkusen zu und bleibt durch den 1:0-Sieg am Tabellenführer aus Wolfsburg dran.

Lara Prasnikar traf spät zum Sieg gegen Leverkusen. IMAGO/Jan Huebner